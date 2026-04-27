Twente verbindt zich aan Duits waterstofnetwerk voor snelle verduurzaming

De provincie Overijssel heeft een unieke samenwerking met Duitsland opgestart om Twente sneller aan te sluiten op een waterstofnetwerk. Dit initiatief versnelt de verduurzaming van de lokale industrie, waaronder bakkerij Bolletje, en biedt een alternatief voor de uitgestelde Nederlandse plannen. Het project brengt echter ook nieuwe veiligheidsuitdagingen met zich mee.

Wie aan de grens van Denekamp bij Duitsland staat, ziet alleen maar rustige weilanden. Maar onder de grond ligt hier een cruciale sleutel voor de verduurzaming van de Twentse industrie: waterstof uit onze oosterburen.

Terwijl Nederland zich richt op een landelijk waterstofnetwerk voor grote industrieclusters zoals Rotterdam en Limburg, dreigde Twente achterop te raken. De provincie Overijssel besloot daarom een andere aanpak te kiezen. Tijs de Bree, gedeputeerde van Overijssel, vertelt: In Nederland werd anderhalf jaar vergaderd zonder duidelijkheid over wanneer Twente op het waterstofnetwerk kon worden aangesloten. Daarom hebben we de Duitsers gevraagd of we een T-splitsing op hun leiding konden installeren om waterstof naar Twente te krijgen.

De Duitse leverancier was enthousiast en binnen drie maanden was er een deal. Al in 2027 kan de aansluiting op het Duitse waterstofnetwerk worden gebouwd, wat een enorme tijdswinst betekent. Bij een Nederlandse aansluiting zou Twente pas rond 2040 aan de beurt zijn geweest, en dat zou ook veel duurder zijn geworden, tussen de 1 en 2 miljoen euro. De huidige aanleg kost slechts 3 ton, onder meer omdat bestaande leidingen kunnen worden gebruikt.

Waterstof is een energierijk gas dat bestaat uit de kleinste moleculen die er bestaan, met de scheikundige afkorting H. Het is bijzonder geschikt voor industriële processen die hoge temperaturen vereisen, zoals in de metaalindustrie of bij grote bakkerijen. Voor veel fabrieken is volledige elektrificatie niet haalbaar vanwege een tekort aan netcapaciteit of omdat het productieproces niet alleen op stroom kan draaien.

Waterstof biedt dan een goed alternatief, omdat bij de verbranding geen CO2 vrijkomt, wat helpt om de klimaatdoelstellingen te halen. Er zijn verschillende soorten waterstof: groene waterstof, opgewekt met hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen en windturbines, is de meest duurzame vorm. Blauwe waterstof wordt deels gemaakt van aardgas, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt opgevangen en opgeslagen, en grijze waterstof wordt gemaakt van aardgas zonder CO2-opvang. De waterstof die straks door de Duits-Twentse leiding stroomt, is een mix van bronnen.

Hoewel het aandeel groene waterstof toeneemt, zal er in de beginfase ook waterstof tussen zitten die deels uit aardgas is geproduceerd. Het doel is om op de lange termijn volledig over te gaan op hernieuwbare, groene waterstof. Een van de bedrijven die niet kan wachten om de waterstofkraan open te draaien, is bakkerij Bolletje in Almelo. De ovens van de megabakkerij draaien nu nog op aardgas, maar om de klimaatdoelen te halen is een omslag nodig.

We bakken hier dagelijks 250.000 rollen beschuit, vertelt commercieel directeur Geert-Jan Zandbergen in een van de productiehallen waar ook crackers en koekjes worden gebakken. Voor onze ovens hebben we temperaturen nodig van meer dan 200 graden. En dan is waterstof een mooie bron om die overstap te kunnen maken en de energietransitie te realiseren. Toch is de overstap geen simpele druk op de knop.

Waterstofmoleculen zijn kleiner en gedragen zich anders dan aardgas. We moeten eerst onderzoeken wat we moeten aanpassen aan de ovens en de branders, zegt Zandbergen. We moeten ook kijken naar de schaalbaarheid en de kosten. Op dit moment is waterstof nog een stuk duurder dan aardgas, maar we willen wel voorbereid zijn op de toekomst.

De transitie brengt ook nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich mee. Waterstof is explosiever dan andere energiebronnen en de vlam is bij daglicht nagenoeg onzichtbaar. Op de Twente Safety Campus in Enschede wordt daarom gebouwd aan een locatie waar binnenkort brandweer, hulpverleners en bedrijven getraind kunnen worden op de omgang met waterstof. Waterstof is veel vluchtiger en het molecuul is veel kleiner, dus het ontsnapt ook veel makkelijker bij bepaalde koppelingen of verbindingen, legt directeur David Bornebroek uit.

Een vlam van waterstof is met het blote oog bijna niet te zien. Moeten mensen zich zorgen maken? Bornebroek denkt van niet. Elk gas heeft risico's.

Die zijn in het geval van waterstof niet per se gevaarlijker of groter, maar het zijn wel iets andere type risico's. Maar we zijn ervan overtuigd dat het gewoon op een veilige manier kan, mits je daar ook maar op een goede manier mee omgaat. Maar waarom is die waterstof nou zo essentieel voor Twente? Kan de regio niet gewoon overstappen op groene stroom? Volgens De Bree is dat voor de zware industrie een illusie





