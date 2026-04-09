Tweede Kamer steunt Emmen: Meer geld voor woningen en infrastructuur

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de minister oproept om meer te investeren in woningbouw en infrastructuur in Emmen. De gemeente wil een hogere status in de Nota Ruimte.

De Tweede Kamer heeft een krachtig signaal afgegeven door de wens van de gemeente Emmen te steunen om een hogere prioriteit en extra financiële middelen te verwerven voor de verdere ontwikkeling van de regio. Een aanzienlijke meerderheid van de Kamerleden heeft een motie aangenomen die de minister oproept om aanzienlijk meer te investeren in zowel woningbouw als infrastructuur in de regio Emmen .

Deze steun komt op een cruciaal moment, aangezien het kabinet in de zogeheten Nota Ruimte vastlegt hoeveel geld gemeenten ontvangen voor ruimtelijke ontwikkeling, en tevens de visie op de ruimtelijke ordening van Nederland voor de komende twintig jaar schetst. Emmen had tot dusver de laagste status in deze Nota, de status 'versterken'. De gemeente streeft echter naar een hogere status, namelijk 'initieerregio'.\De Tweede Kamer lijkt overtuigd van het enorme ontwikkelingspotentieel van de gemeente Emmen. Er is gewezen op diverse factoren die deze overtuiging onderbouwen, waaronder de geplande komst van de Nedersaksenlijn, een belangrijke spoorverbinding die de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk zal verbeteren. Tevens wordt de investering van de Rijksuniversiteit Groningen in onderzoek en onderwijs op de Greenwise Campus in Emmen als een belangrijke impuls voor de economische en intellectuele groei van de regio gezien. De steun uit de Tweede Kamer wordt door lokale politici als een belangrijke erkenning beschouwd. Wethouder Guido Rink (PvdA) van de gemeente Emmen reageerde enthousiast op de aangenomen motie. Hij benadrukte dat de steun van de Tweede Kamer een krachtig signaal is dat de Regio Emmen serieus wordt genomen en dat de potentie van de regio door Den Haag wordt erkend. Dit geeft de regio de ruimte om verder te werken aan essentiële elementen zoals woningbouw, de bereikbaarheid en het creëren van economische kansen voor de inwoners. Gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA) sloot zich hierbij aan en benadrukte dat de aangenomen motie de visie van de regio bevestigt: dat de Regio Emmen de ruimte en de potentie heeft om een belangrijke bijdrage te leveren aan de landelijke opgaven. 143 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie. \De positieve reacties onderstrepen het belang van de huidige ontwikkeling. Gedeputeerde Turenhout benadrukt de fundamenten waarop de groei van de regio is gebaseerd. De goede bereikbaarheid, mede dankzij de toekomstige Nedersaksenlijn, wordt hierbij benadrukt. Het grootste industriecluster van Noord-Nederland dat zich in de regio bevindt, vormt een belangrijke basis voor economische groei. De beschikbare ruimte voor woningbouw in Emmen wordt gezien als een belangrijke factor om de groei van de regio te stimuleren. De verwachting is dat de minister de aangenomen motie zal uitvoeren en Emmen de passende status in de Nota Ruimte zal toekennen. Dit zou leiden tot aanzienlijk meer investeringen in onderwijs, de vestiging van nieuwe bedrijven en de bouw van nieuwe woningen. De steun van de Tweede Kamer markeert een belangrijke stap voorwaarts voor de regio Emmen en geeft de lokale bestuurders de nodige ruggenwind om hun ambitieuze plannen verder uit te werken





