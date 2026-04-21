Tweede Kamer geeft groen licht voor historische Groningenwet

De Tweede Kamer heeft de Groningenwet aangenomen, waarmee 22 miljard euro voor de regio wordt vastgelegd. Ondanks kritische kanttekeningen over de uitvoering is er hoop op meer stabiliteit voor gedupeerden.

De Tweede Kamer heeft onlangs een historische stap gezet door de langverwachte Groningenwet aan te nemen. Dit besluit, dat officieel de afspraken uit de parlementaire enquête over de gaswinning vastlegt, markeert een cruciaal moment voor de bewoners van Groningen en Noord-Drenthe. Met een overweldigende meerderheid, waarbij alleen de fractie van JA21 tegen stemde, is de weg vrijgemaakt voor een structurele aanpak van de jarenlange problematiek rondom de gaswinning. De wet fungeert als het wettelijke fundament voor de beloofde ereschuld, waarbij een budget van 22 miljard euro is gereserveerd voor de komende dertig jaar. Dit geld is bedoeld voor het herstel van de regio, de versterkingsoperatie van woningen en de uitvoering van het plan Nij Begun . Door deze middelen wettelijk te verankeren, zijn toekomstige kabinetten verplicht om de financiële toezeggingen na te komen, wat een broodnodige vorm van langetermijnzekerheid biedt aan een regio die jarenlang in onzekerheid heeft geleefd.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer hebben diverse Kamerleden, waaronder Julian Bushoff (PRO) en Sandra Beckerman (SP), intensieve pogingen ondernomen om de wet verder aan te scherpen. Een belangrijk succes in dit proces is de aanname van een voorstel dat inwoners en lokale overheden een gelijkwaardige stem geeft in de besluitvormingsprocessen met Den Haag. Ook is er bepaald dat schadevergoedingen niet eenzijdig kunnen worden aangepast zonder de expliciete instemming van de Kamer. Desondanks blijven er kritische kanttekeningen. Beckerman uit haar zorgen over het feit dat de zogeheten finale kwijting in stand blijft, waardoor gedupeerden die gebruik hebben gemaakt van de 60.000 euro-regeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet zomaar opnieuw schade kunnen claimen. Hoewel de wet zekerheid biedt, benadrukken zowel zij als Bushoff dat de praktijk weerbarstiger kan zijn dan het papier doet vermoeden. De kloof tussen beleidsmakers en de getroffenen op de grond is volgens hen nog altijd te groot, en voortdurende waakzaamheid vanuit het parlement blijft daarom essentieel.

Belangenorganisaties reageren wisselend op het nieuws, maar de algehele tendens is dat de wet een noodzakelijke vooruitgang is. Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging erkent het belang van de langdurige financiële zekerheid, maar wijst tegelijkertijd op de hardnekkige problemen in de dagelijkse schadeafhandeling die door de wet nog niet volledig zijn opgelost. Aan de andere kant toont Peter Rozema van Samenwerking Mijnbouwschade zich optimistischer; hij ziet de aanname van de wet als een teken dat Den Haag eindelijk de rol van een betrouwbare partner op zich wil nemen. Minister Pieter Heerma onderstreept de symbolische en praktische waarde van de wet door te wijzen op de generatielange betrokkenheid van het kabinet bij de regio. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, verhuist de wet naar de Eerste Kamer voor behandeling. Indien ook daar een meerderheid wordt behaald, treedt de wet nog dit jaar in werking, waarmee hopelijk een nieuw hoofdstuk wordt ingeluid voor de regio die decennialang leed onder de gevolgen van de gasboringen.





