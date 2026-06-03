Tweede dodelijk fietsongeluk op Tuinbouwweg in Made: 'Dit had voorkomen kunnen worden'

Ook wederom een dodelijk ongeluk met een fietser op de Tuinbouwweg in Made. De weg wordt door omwonenden als gevaarlijk beschouwd vanwege een bult en een fietsoversteekplaats. De gemeente werd al eerder gewaarschuwd maar er is nog geen actie ondernomen.

In Made is opnieuw een fietser om het leven gekomen bij het oversteken van de Tuinbouwweg , nog geen twee maanden na een vergelijkbaar dodelijk ongeluk .

De weg wordt door veel lokale bewoners als gevaarlijk ervaren, vooral vanwege de combinatie van een bult vlakbij een fietsoversteekplaats en regelmatige snelwagensigoverschrijdingen. Wim Florack, die vanuit zijn woning het ongelukplace zag, heeft de gemeente_al eerder_aangesproken over de risico's maar kreeg geen reactie. Hij leert daarom zijn kinderen om tegen het verkeer in te fietsen. Andere omwonenden bevestigen de gevaarlijke situatie en pleiten voor onder meer_beter_pleisteren van de fietsoversteekplaats of de aanleg van tweerichtingsfietspaden.

De gemeente moet nu actie ondernemen, zo is de algemene_desire. Het conflict tussen noodzakelijke_verkeers veiligheid en het huidige wegontwerp blijft een acuut_probleem in deze woonkavel





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Fietsongeluk Made Tuinbouwweg Verkeersveiligheid Gemeente Fietsoversteekplaats Dodelijk Ongeluk

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