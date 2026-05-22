Twee wethouders in Scherpenzeel vertrekken na vertrouwelijk rapport over functioneren

Twee wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken nadat ze onder vuur waren komen te liggen. De zaak draait om een vertrouwelijk rapport dat is opgesteld over het functioneren van de wethouders. In een verklaring van de gemeente dieheeft ingezien, staat dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan vrouwonvriendelijk en intimiderend gedrag en dat ze onbetrouwbaar zijn. Ook zou de samenwerking tussen de wethouders en de ambtelijke organisatie ernstig zijn verstoord. Zij herkennen zich volgens de gemeente niet in de kritiek.

Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken nadat ze onder vuur waren komen te liggen. Gerard van Deelen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glind van Gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een stemming in de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van gisteravond werd een motie van wantrouwen ingediend door Pro, de ChristenUnie en het CDA. Van Deelen wachtte de stemming niet af en stapte zelf per direct op. Van de Glind deed dat niet, waarna het rapport werd besproken in de vergadering. Volgens Omroep Gelderland was dat "enigszins clownesk", omdat de raadsleden lang debatteerden over een onderzoek waar het vanwege de vertrouwelijkheid eigenlijk niet over mocht gaan.

Uiteindelijk werd de motie van wantrouwen aangenomen. Van de Glind liep na de vergadering zichtbaar geëmotioneerd de zaal uit toen hij van de griffie een ontslagbrief kreeg. Die ondertekende hij niet, waarna de gemeenteraad stemde voor het ontslag van de wethouder. Zijn partij, Gemeentebelangen, was de enige die niet voor de motie stemde.

De partij spreekt van karaktermoord en noemt het proces onzorgvuldig. "Er is geen waarheidsvinding gedaan, er zijn alleen signalen.





