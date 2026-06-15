Twee verdachten van Amsterdamse explosie blijven vast, derde blijft verdachte in vrijheid

Na een enorme explosie in een flat in Amsterdam Nieuw‑West zijn twee verdachten, 24 en 25 jaar uit de stad, achter de tralies. De derde verdachte mag de ontwikkelingen nog vrij volgen, maar blijft onder verdenking. De politie onderzoekt criminele explosieven, getuigen melden een groep jongeren die plannen hadden voor een plofkraak in Duitsland.

Twee van de drie verdachten die in de nasleep van de heftige explosie in Amsterdam eind vorige week zijn opgepakt, blijven voor onbepaalde tijd achter de tralies.

Beide mannen, 24 en 25 jaar oud, zijn geboren en getogen in Amsterdam, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten. De derde verdachte, die eveneens in verband wordt gebracht met de explosie, krijgt de mogelijkheid om de verdere ontwikkelingen vrij te volgen, maar blijft formeel onder verdenking. Het OM heeft nog geen concrete aanklacht of ten laste gelegd feit toegelicht, waardoor de exacte aard van de mogelijke misdrijven voorlopig onduidelijk blijft.

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag in een bijgebouw van een flatcomplex aan de Osdorperweg in Amsterdam Nieuw‑West. De krachtige knal veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand en de omliggende infrastructuur, en resulteerde in zeven gewonden. Naar schatting moesten zo'n vierhonderd bewoners hun woningen tijdelijk ontruimen doordat hun woonomgeving onbewoonbaar werd door de puinbergen en brandgevaar. De autoriteiten waarschuwden de buurtbewoners om uit voorzorg de gebouwen te vermijden terwijl de onderzoeksteams ter plaatse alles onderzochten.

Hoewel er nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de precieze oorzaak van de explosie, geeft de politie aan dat zij rekening houden met criminele activiteiten waarbij explosieven betrokken waren. Burgemeester Femke Halsema sprak haar bezorgdheid uit en suggereerde dat er mogelijk sprake was van een geplande criminele daad, waarbij de explosieven zijn aangetroffen in een kelderunit van het flatgebouw.

Buurtbewoners hebben aan Het Parool verteld dat zij een groep tieners en twintigers zagen die in de kelderruimte met explosieven experimenteerden. Naar hun zeggen zouden de jongeren de materialen hebben verpakt met het doel om later, mogelijk in Duitsland, een zogenaamde plofkraak uit te voeren. Deze getuigenissen vormen een belangrijk onderdeel van het lopende onderzoek, waarbij forensische experts nog steeds sporen van explosieve stoffen en apparaten analyseren.

Het OM heeft aangegeven dat men de zaak nauwgezet zal blijven volgen en dat de verdachten in de komende dagen worden verhoord om meer duidelijkheid te verschaffen over hun mogelijke betrokkenheid bij de ontstane ramp. De politie en de rechercheurs hebben een grootschalig onderzoek ingesteld, waarbij zowel lokale als nationale veiligheidsexperts samenwerken. Zij houden rekening met verschillende scenario's, variërend van een onopzettelijke explosie tot een opzettelijke daad met een breder crimineel motief.

De wijkbewoners worden gevraagd alert te blijven en eventuele verdachte waarnemingen onmiddellijk te melden bij de politielijnen. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de psychologische impact op de slachtoffers en de omwonenden, waarbij verschillende hulpinstanties inmiddels psychologische en praktische steun hebben aangeboden aan de getroffenen. De zaak heeft een breed maatschappelijk debat op gang gebracht over de veiligheid in woonwijken en de proliferatie van illegale explosieven onder jongvolwassenen.

Politiek en civiele organisaties roepen op tot strengere controle op de handel in chemische materialen en een betere preventieprogramma's in scholen en buurten om jongeren weg te leiden van criminele activiteiten. Terwijl het onderzoek voortduurt, blijft de verwachting bestaan dat de autoriteiten binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid zullen geven over de precieze toedracht en de eventuele vervolging van de betrokken verdachten





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