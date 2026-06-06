Twee verdachten drugslab Babberich blijven vast, derde geschorst

In Babberich is eind mei een werkend drugslab ontdekt. Van de drie verdachten zitten er nog twee vast in voorlopige hechtenis, de derde is geschorst. De politie heeft het lab ontmanteld en de drugs vernietigd.

Twee van de drie verdachten die eind mei werden aangehouden in het onderzoek naar een drugslab in Babberich zitten nog in voorlopige hechtenis . De derde aangehouden persoon zit niet meer vast, maar blijft wel verdachte.

Op 24 mei trof de politie een werkend drugslab aan in een schuur aan de Sleeg in Babberich. Op het moment van de inval leek het lab volop in productie. De politie hield toen drie mensen aan. Na de aanhoudingen kon de politie nog niets delen over de verdachten.

Het OM doet dat nu wel: van de drie verdachten zitten er nog twee vast op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Afgelopen 2 juni zijn ze voor drie maanden vastgezet. Het gaat om een 62-jarige verdachte uit de gemeente Zevenaar en een 58-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een derde persoon (56 jaar, uit de gemeente Zevenaar) is nog wel verdachte, maar geschorst uit voorlopige hechtenis.

Direct na de vondst startte de politie met de ontmanteling van het drugslab in samenwerking met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie (LFO). Daarbij zijn de aangetroffen drugs vernietigd





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Drugslab Babberich Voorlopige Hechtenis Politie Ontmanteling LFO Drugs

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