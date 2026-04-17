Twee verdachten drugsbezit vrijgelaten in Emmen, onderzoek kofferbakmoord gaat door

Twee verdachten die woensdag werden aangehouden wegens drugsbezit zijn weer op vrije voeten gesteld. Zij blijven echter verdacht in het lopende onderzoek. De aanhoudingen vonden plaats na doorzoekingen in verband met de kofferbakmoord op Ralf Meinema, een zaak die al negen jaar loopt. Een derde persoon, die zich verdacht gedroeg tijdens de aanhouding, werd eveneens verhoord en vrijgelaten.

De politie in Emmen heeft twee personen, een 20-jarige man en een 21-jarige vrouw, die woensdag werden aangehouden op verdenking van drugsbezit, weer vrijgelaten. Hoewel ze niet langer vastzitten, blijven beiden verdacht in het lopende onderzoek naar de handel en het bezit van verdovende middelen.

De aanhoudingen vonden plaats na een reeks doorzoekingen die werden uitgevoerd in de wijk Rietlanden, specifiek op een woonwagenkamp. Deze actie hing samen met het onderzoek naar de zogenaamde kofferbakmoord, een zaak die al negen jaar lang de gemoederen bezighoudt. Opvallend was het gedrag van een 47-jarige man uit Emmen, die tijdens de aanhouding van de twee verdachten gevaarlijk reed. Volgens onbevestigde bronnen zou het gaan om Hans O., een man die in het verleden ook al in verband werd gebracht met de kofferbakmoord. Hij werd na een kort verhoor eveneens op vrije voeten gesteld.

De politie benadrukt dat de aanhouding van de twee personen wegens drugsbezit losstaat van de moordzaak op Ralf Meinema. De vondst van verdovende middelen tijdens de doorzoekingen was een aparte bevinding die tot de huidige aanhoudingen leidde. Desondanks blijft de link met het onderzoek naar de kofferbakmoord een belangrijk aspect van de bredere context waarin deze gebeurtenissen zich afspelen.

De kofferbakmoord, waarbij Ralf Meinema negen jaar geleden met extreem geweld om het leven werd gebracht, is nog steeds niet volledig opgelost. Zijn lichaam werd op gruwelijke wijze aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen Mercedes, die gedeeltelijk in het Stieltjeskanaal dreef. Het Openbaar Ministerie had in het verleden Hans O. verdacht van betrokkenheid bij de moord, maar hij werd zowel door de rechtbank als het gerechtshof vrijgesproken. Vorige week werd de 50-jarige partner van Hans O. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verbergen of verwijderen van het lichaam van Meinema. Dit leidde tot de eerder genoemde doorzoekingen op het woonwagenkamp.

Afgelopen maandag deden de ouders van Ralf Meinema opnieuw een emotionele oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, in de hoop dat getuigen eindelijk met informatie naar buiten durven komen en zo gerechtigheid voor hun zoon dichterbij brengen. Het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema is een complexe zaak met veel losse eindjes, waarbij nieuwe ontwikkelingen soms onverwachte wendingen nemen en verbanden leggen tussen verschillende strafbare feiten.





