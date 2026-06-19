Twee treinen botsen in Engeland, één doden en meerdere gewonden

In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst, waardoor één persoon is overleden en meerdere inzittenden ernstig gewond zijn geraakt. Het ongeluk vond plaats in de buurt van Bedford, 95 kilometer ten noorden van Londen.

In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is volgens Britse media iemand overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het precies gaat.

Hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Ook zijn meerdere traumahelikopters ingezet. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Een trein vanuit Corby botste tegen een trein uit Nottingham.

Beide treinen waren vanuit het noorden van Engeland onderweg naar station Londen St. Pancras, zegt treinvervoerderstond een van de twee treinen stil op het spoor vanwege een storing toen die van achteren werd aangereden door de andere trein. Volgens hem hadden sommige mensen bebloede gezichten en leken anderen hun benen te hebben gebroken. Een andere inzittende vertelt aan de BBC dat ze niet het idee had dat de trein hard reed, maar dat sommige passagiers wel uit hun stoelen vlogen.

Het treinverkeer van en naar Londen is stilgelegd. Autoriteiten vragen mensen om niet naar de plek van het ongeluk te gaan. Voor de gestrande reizigers die niet gewond zijn geraakt zijn bussen ingezet. De hulpdiensten zijn druk bezig om de gewonden te behandelen.

Ook worden er medische hulpmiddelen naar de plek van het ongeluk getransporteerd. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie is bezig met een onderzoek om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen. Het is nog niet bekend hoe lang het treinverkeer stilgelegd zal zijn.

Maar het is waarschijnlijk dat het enkele dagen duurt voordat het treinverkeer weer normaal verloopt. De autoriteiten vragen mensen om geduld te hebben en om niet naar de plek van het ongeluk te gaan





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Engeland Treinongeluk Bedford Londen

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