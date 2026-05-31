Twee nieuwe supermarkten mogelijk in Voorthuizen door bevolkingsgroei

De gemeente Barneveld plant twee extra supermarkten in Voorthuizen als gevolg van de verwachte bevolkingsgroei. De nieuwe voorzieningen moeten het centrum aanvullen en niet concurreren met bestaande winkels, waarbij een oplossing voor het lege Albert Heijn-pand een voorwaarde is.

Voorthuizen ziet erop toe dat de komende jaren twee extra supermarkten kunnen worden gerealiseerd. Volgens de gemeente Barneveld is daarvoor ruimte in de nieuwe Supermarktnota 2026 .

Een belangrijke drijfveer is de groei van het aantal inwoners. De gemeente meent dat het huidige aantal supermarkten in Voorthuizen relatief laag is voor een dorp van deze grootte. Bovendien zijn twee van de drie bestaande supermarkten kleiner dan het gemiddelde. Tot 2040 is de ambie van de gemeente om ongeveer 1600 nieuwe woningen te bouwen in en rond Voorthuizen Hierdoor wordt het aantal inwoners naar verwachting naar 12.300 naar 16.600 stijgen.

Deze bevolkingsgroei creëert meer ruimte voor supermarkten. De gemeente ziet bijvoorbeeld in Voorthuizen-Zuid op termijn een locatie voor een nieuwe supermarkt van ongeveer 1300 vierkante meter. De daadwerkelijke realisatie wordt pas vanaf 2035 verwacht. Het plan kent echter nog een aantal voorwaarden.

Voordat een supermarkt in het zuiden van Voorthuizen definitief bij de raakte wordt voorgelegd, eist de gemeente een oplossing voor het al veertien jaar leegstaande Albert Heijn-gebouw aan de Hoofdstraat. Daarnaast benadrukt de gemeente dat de nieuwe supermarkten aanvullend moeten zijn op het bestaande centrum en geen straight concurrentie mogen vormen voor de huidige winkelbedrijven





