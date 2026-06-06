Twee Nederlands talenten in top 30 wereldwijde lijst van L'Équipe

De Franse sportkrant L'Équipe heeft zijn jaarlijkse lijst van de beste talenten ter wereld uitgegeven. Sean Steur van Ajax staat op plek 24 en Ruud Nijstad van FC Twente op plek 15. Beide spelers zijn geboren in 2008 en hebben deze seizoenen een doorbraak gemaakt in de Eredivisie.

Sean Steur en Ruud Nijstad behoren tot de dertig grootste talenten ter wereld die geboren zijn in 2008. Dat is het oordeel van L'Équipe, dat de jonge middenvelder van Ajax en de verdediger van FC Twente heeft opgenomen in zijn jaarlijkse talentenlijst.

De toonaangevende Franse sportkrant zet Steur op plek 24.

'De Ligt in 2019, Ryan Gravenberch in 2021, Jorrel Hato in 2024... Op onze lijst met de beste jonge spelers staan vaak spelers uit de jeugdopleiding van Ajax. Dit jaar is, naast Jorthy Mokio, ook Sean Steur opgenomen. Hij veroverde in december een plek in het eerste elftal en is sindsdien niet meer uit de basiself verdwenen na zijn indrukwekkende optreden in de derby tegen Feyenoord.

' Steur doorliep sinds 2016 bijna de volledige jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in februari 2025 in het eerste elftal. Dit seizoen kwam de achttienjarige spelmaker tot negentien duels in de Eredivisie en twee in de play-offs. Daarnaast speelde hij drie duels in de Champions League.

Het grote talent heeft nog een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff Arena. Nijstad wordt nog wat hoger aangeslagen. Hij bezet de vijftiende positie, net achter het Spaanse talent Dro Fernández van Paris Saint-Germain.

'Robin Pröpper als aanvoerder? Concurrentie is geen probleem voor Nijstad. Op achttienjarige leeftijd heeft hij dit seizoen al 21 Eredivisie-wedstrijden gespeeld (1.675 minuten, bijna net zoveel als Pröpper) en heeft hij indruk gemaakt. Met nog één jaar te gaan op zijn contract, zit hij in een sterke onderhandelingspositie, aangezien PSV en FC Porto deze uitstekende, balvaardige verdediger, wiens waarde wordt geschat op 10 miljoen euro, nauwlettend in de gaten houden.

' Weet dat Nijstand een product is van de Tukkerse jeugdopleiding en dat hij er ook voor kan kiezen om met FC Twente de Europa League in te gaan. 'Hij is een linksbenige speler met indrukwekkende wendbaarheid en timing, hij beschikt bovendien over een prachtige lange pass. Zijn trainer, John van den Brom, is vol lof: "Hij heeft ongelooflijke vooruitgang geboekt. Alles gaat zo snel voor hem.

Hij is een aardige jongen en een enorm talent.

" Het is Winston Bogarde die hem als persoonlijke coach helpt met zijn ontwikkeling, benadrukt de sportkrant tot slot. Waar Mokio komt te staan in de lijst en of er nog meer Eredivisie-spelers zijn genomineerd, is nog even afwachten. Heeft tot dusver alleen de nummers dertig tot en met elf onthuld. De Belg van Ajax staat dus in ieder geval in de top-tien.

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