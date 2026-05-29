Twee mensen aangehouden na vondst lachgas en GHB in auto

Twee mensen zijn aangehouden nadat in hun auto meerdere lachgascilinders en flesjes GHB zijn gevonden. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij standbad Lithse Ham, waar handhavers van de Groene Brigade 8 mei het voertuig in het donker zagen staan.

Naast de auto lag afval, waaronder zwarte ballonnen. Dat wijst vaak op het gebruik van lachgas, schrijven de handhavers. In de auto zaten op dat moment twee mensen. Zij verklaarden dat het afval niet van hen was en dat ze op iemand zaten te wachten.

Omdat de bijrijdster voorovergebogen op haar stoel zat, vertrouwden de handhavers het niet. We vonden het toch een vaag gezicht, schrijven ze. Toen ze met een zaklamp in de auto schenen, zagen ze twee lachgascilinders tussen haar benen staan. De cilinders waren bedekt met een laag ijs, wat volgens de handhavers wijst op recent gebruik.

De inzittenden hielden vol dat de cilinders niet van hen waren. Volgens hen waren die van iemand die net toevallig was weggegaan. Maar op de achterbank lagen nog twee volle lachgascilinders. De politie kwam ter plaatse.

De inzittenden moesten alle drugs afgeven. Ze zeiden dat ze verder niets bij zich hadden. Tijdens de fouillering kwamen er toch nog wat flesjes met GHB uit de handtassen, aldus de Groene Brigade. Volgens de verdachten ging het om wodka.

In het portier aan de kant van de bijrijdster lag ook nog een geopend zakje met zwarte ballonnen. Die kwamen volgens de handhavers overeen met de ballonnen die naast de auto lagen. Beide verdachten zijn aangehouden





