Twee mannen die Rolex-horloges met vals geld verkochten bij het Van der Valk-hotel in Nieuwerkerk

Twee mannen proberen in het Van der Valk-hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel Rolex-horloges te verkopen met vals geld.

Een bijzondere zaak in het Van der Valk-hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Twee mannen huurderen een kamer onder een schuilnaam om twee dure Rolex-horloges te verkopen.

Ze zijn goed voorbereid met een telmachine, ultraviolette lamp en speciale vloeistof. Toch worden ze in de maling genomen met vals geld. De oplichting speelt zich af op 13 april 2022. Omdat de verkopers weten dat ze niet de goedkoopste horloges verkopen, zijn ze voorbereid op neppe stapels bankbiljetten.

Als de kopers in de hotelkamer komen, lijkt alles koek en ei. De horloges worden overgedragen, maar de verkopers ontdekken dat er in de stapels bankbiljetten tóch vals geld zit. Ze proberen de twee oplichters nog te achterhalen, maar die weten in een klaarstaande auto met chauffeur te ontkomen





