Twee kinderen zwaargewond na ongeluk met barbecue in Breda. Twee volwassenen lichtgewond. De barbecue was aangestoken op de binnenplaats van de Augustinusparochie. Er was net een pinksterviering geweest.

De kinderen, rond de tien jaar oud, liepen zware brandwonden op aan hun gezicht en armen. De volwassenen raakten gewond aan hun armen en handen. Er werd direct een grootscheepse reddingsoperatie opgezet. De kinderen werden in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De barbecue werd afgelast. De priester van de parochie zei dat het ongeluk is veroorzaakt door het gebruik van spiritus om het vuur aan te maken. In het begin probeerde hij het vuur aan te maken met een aansteker, maar dat werkte langzaam. De Brandwondenstichting waarschuwt regelmatig om barbecues nooit aan te steken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine.

In plaats daarvan worden aanmaakblokjes of aanmaakgel aanbevolen. Elk jaar enkele tientallen Nederlanders raken in het ziekenhuis door het gebruik van die licht ontvlambare vloeistoffen bij barbecue of vuurkorf. Het probleem is dat bij het openen van een fles met brandbare vloeistof direct een gaswolk vrijkomt. Die is onzichtbaar, maar ontploft wanneer er een vonkje bij komt.

De politie is op de plaats van het ongeluk en onderzoekt de oorzaken van het ongeluk. De kinderen zijn nu in het ziekenhuis waar ze worden behandeld voor hun brandwonden. De politie vraagt om voorzichtigheid bij het gebruik van barbecues en het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen. De priester van de parochie zegt dat hij enorm geschrokken is van het ongeluk.

