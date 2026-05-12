Twee jaar na start Dorpsgaard Genhout: planten groeien, bakhuis gereed voor vlaaien, brood en pizza

Twee jaar na de start van de Dorpsgaard in Genhout zijn de planten al aardig gegroeid. Vele dorpsbewoners voelen zich betrokken bij de tuin van het dorp. Binnenkort kunnen er ook vlaaien, brood en pizza gebakken worden in het nieuwgebouwde bakhuis in de gaard. En met dat bakhuis is Dorpsgaard Genhout genomineerd voor een landelijke prijs.

Binnenkort kunnen er ook vlaaien, brood en pizza gebakken worden in het nieuwgebouwde bakhuis in de gaard. En met dat bakhuis is Dorpsgaard Genhout genomineerd voor een landelijke prijs. Het bakhuis werd eerder al uitgeroepen tot het beste buurtinitiatief van Limburg, nu is het in de race voor de landelijke prijs. Kern met Pit die de prijs uitlooft is een initiatief dat bewoners uitdaagt om hun droom of idee binnen een jaar te realiseren.

Het is bedoeld om mensen te helpen hun buurt leuker, groener of socialer te maken. De prijs die te winnen is, heet De Gouden pit





