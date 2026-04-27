Twee ernstige ongelukken door alcoholgebruik op A65 en N65 in Brabant

Twee ernstige verkeersongelukken hebben zich in de nacht van zondag op maandag voorgedaan op de A65 bij Berkel-Enschot en de N65 bij Udenhout. Beide ongelukken werden veroorzaakt door bestuurders die onder invloed van alcohol waren.

Het eerste ongeval vond plaats rond drie uur 's nachts op de A65. De bestuurster, een vrouw die eerder die avond Koningsnacht had gevierd, verloor de controle over haar auto. Ze botste tegen een betonnen muur langs de snelweg en raakte vervolgens een lantaarnpaal. Haar auto kwam uiteindelijk ondersteboven op de weg tot stilstand.

De vrouw raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Terwijl de hulpdiensten nog bezig waren met de afhandeling van dit ongeval, gebeurde er op de N65, slechts enkele kilometers verderop, een tweede ongeval. Hier raakte een bestuurder van de weg en botste frontaal tegen een boom in de middenberm. Zijn auto kwam op z'n kant tot stilstand.

De jongeman werd door ambulancepersoneel onderzocht en vervolgens meegenomen naar het politiebureau voor een alcoholtest. Bij de test bleek hij een veel te hoog promillage te hebben. De auto werd door een berger weggehaald. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van beide ongelukken, maar het is duidelijk dat alcohol een belangrijke rol heeft gespeeld.

Dit soort incidenten benadrukken opnieuw de gevaren van rijden onder invloed. De hulpdiensten waarschuwen voor de ernstige gevolgen van alcoholgebruik achter het stuur en roepen mensen op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen. De bestuurster van de auto op de A65 verloor de macht over het stuur en belandde ondersteboven op de weg.

De bestuurder van de auto op de N65 botste frontaal tegen een boom en zijn auto kwam op z'n kant tot stilstand. Beide auto's werden zwaar beschadigd en moesten door een berger worden weggehaald. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaken van de ongelukken, maar het is duidelijk dat alcoholgebruik een grote rol heeft gespeeld.

De hulpdiensten benadrukken de noodzaak van verantwoord rijgedrag en roepen mensen op om nooit achter het stuur te stappen als ze alcohol hebben gedronken





