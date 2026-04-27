Twee dronken bestuurders veroorzaken ernstige ongelukken op A65 en N65

Twee auto-ongelukken, beide veroorzaakt door dronken bestuurders, vonden zondagnacht plaats op de A65 bij Berkel-Enschot en de N65 bij Udenhout. De bestuurders raakten gewond en werden naar het ziekenhuis of politiebureau gebracht. De politie waarschuwt voor de gevaren van alcoholgebruik achter het stuur.

Twee ernstige auto-ongelukken vonden zondagnacht plaats op slechts enkele kilometers van elkaar, beide veroorzaakt door dronken bestuurder s. Het eerste ongeluk gebeurde rond drie uur 's nachts op de A65 bij Berkel-Enschot.

De bestuurster, een vrouw die eerder die avond koningsnacht had gevierd, verloor de controle over haar auto. Ze botste tegen een betonnen muur langs de snelweg en raakte vervolgens een lantaarnpaal, waarna haar auto ondersteboven op de weg tot stilstand kwam. De vrouw raakte gewond en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Terwijl de hulpdiensten nog bezig waren met de nasleep van dit ongeluk, gebeurde er op de N65 bij Udenhout een tweede ongeval.

Een jongeman raakte met zijn auto van de weg en botste frontaal tegen een boom in de middenberm. Zijn auto kwam op z'n kant tot stilstand. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plekke, waarna hij werd meegenomen naar het politiebureau voor een alcoholtest. Bij de test bleek hij een veel te hoog promillage te hebben.

Zijn auto werd door een berger weggehaald. Beide ongelukken tonen opnieuw aan hoe gevaarlijk het is om onder invloed van alcohol achter het stuur te kruipen. De politie benadrukt dat dergelijke situaties niet alleen het leven van de bestuurder in gevaar brengen, maar ook dat van andere weggebruikers. Het is nog niet bekend of er juridische vervolgstappen worden ondernomen tegen de betrokken bestuurders, maar de kans is groot dat ze een boete of een rijontzegging krijgen.

De A65 en N65 waren tijdelijk afgesloten voor verkeer om de ongelukken op te ruimen, wat leidde tot vertragingen in de regio. Getuigen die meer informatie hebben over de ongelukken worden verzocht contact op te nemen met de politie. De hulpdiensten waarschuwen voor de gevaren van alcoholgebruik achter het stuur en raden aan om in dergelijke situaties een taxi te nemen of een andere vorm van vervoer te regelen





