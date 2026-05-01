Twee branden in Crocusstraat: mogelijk verband tussen Spijkenisse en Rotterdam-Schiebroek

In de nacht van donderdag op vrijdag is er brand uitgebroken bij een woning aan de Crocusstraat in Spijkenisse, kort na een explosie. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de voordeur is zwaar beschadigd. In Rotterdam-Schiebroek was de nacht ervoor ook brand, bij een woning met hetzelfde huisnummer. Het 71-jarige echtpaar dat daar woont, heeft geen idee waar de aanslag vandaan komt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

In de nacht van donderdag op vrijdag is er brand uitgebroken bij een woning aan de Crocusstraat in Spijkenisse . Voorafgaand aan de brand was er een luide knal te horen, wat wijst op het gebruik van een explosief.

De brandweer kon de vlammen snel onder controle krijgen, en er raakte niemand gewond. De voordeur van het huis is zwaar beschadigd, met een groot gat in de onderste ruit. De witte gevel en de brievenbus naast de deur zijn zwart geworden door de brand. Bij nader onderzoek vond de politie in de buurt van de woning een stukje karton met de letters 'A6' erop, wat erop duidt dat er mogelijk een Cobra 6 is gebruikt voor de explosie.

Volgens een 112-correspondent heeft de woning in Spijkenisse hetzelfde huisnummer als een huis in Rotterdam-Schiebroek, waar de nacht ervoor ook brand was uitgebroken. In dat geval werd het 71-jarige echtpaar dat al 41 jaar op dat adres woont, uit hun slaap geschrokken door het afgaan van het rookalarm. Lenie, een van de bewoners, zag kort daarna vlammen bij de voordeur. Het bleek een brandbom te zijn, maar het stel heeft geen idee waar de aanslag vandaan komt.

'We hebben met niemand wat. We hebben eigenlijk weinig contact met mensen', zegt Lenie met verbazing.

'Het is gewoon belachelijk dat wij het zijn. ' Haar man Nico voegt eraan toe: 'Ik heb met niemand ruzie. Maar je hoort het dagelijks, hè?

' Het is nog onduidelijk of de aanslag in Rotterdam-Schiebroek een vergissing was van de daders of of er een verband is tussen de twee incidenten. Ook de bewoner van het huis in Spijkenisse weet niet waar de aanslag vandaan komt en is erg geschrokken. De politie onderzoekt beide incidenten en probeert te achterhalen of er een verband bestaat tussen de twee branden.

Het is een zorgwekkende ontwikkeling, vooral omdat de bewoners van beide huizen geen duidelijke connectie hebben met mogelijke daders. De daders lijken doelbewust te handelen, maar hun motieven blijven vooralsnog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien of gehoord in de buurt van de Crocusstraat in Spijkenisse of Rotterdam-Schiebroek. Het is belangrijk dat de daders zo snel mogelijk worden opgepakt om verdere incidenten te voorkomen.

De bewoners van beide huizen zijn in shock en proberen te begrijpen waarom ze het doelwit zijn geworden. Het is een onrustige tijd voor de buurtbewoners, die nu extra alert zijn op verdachte situaties. De politie versterkt de patrouilles in de omgeving om de veiligheid te waarborgen. Het onderzoek loopt nog en de politie hoopt op meer informatie van het publiek om de daders te identificeren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Spijkenisse Rotterdam-Schiebroek Crocusstraat Explosie

United States Latest News, United States Headlines

