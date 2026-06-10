Twee automobilisten zonder geldig rijbewijs gepakt: één onder drugs, ander drinkend achter stuur

Op dinsdagavond hebben agenten twee mannen staande gehouden die zonder geldig rijbewijs aan het rijden waren. De ene bestuurder, een 30-jarige man uit Geldrop, was onder invloed van drugs en had bovendien een gevangenisstraf van vier weken openstaan. De andere, een 39-jarige man, werd betrapt terwijl hij in Den Bosch bier dronk achter het stuur. Zijn rijbewijs was eveneens ongeldig verklaard door het CBR wegens eerdere niet-medewerking aan een verplichte cursus. Vanwege herhaalde overtredingen werd zijn auto in beslag genomen.

Twee automobilisten zijn dinsdagavond staande gehouden door de politie. Zij reden in een auto, terwijl ze geen geldig rijbewijs hadden. Een bestuurder in Vught was ook nog eens onder invloed van drugs én had nog een gevangenisstraf van vier weken openstaan.

De andere man werd in Den Bosch gepakt terwijl hij bier dronk achter het stuur. De rijbewijzen van de mannen waren ongeldig verklaard door het CBR omdat ze in het verleden niet meewerkten aan een cursus. Een man (30) uit Geldrop reed in de auto van een vriend op de A2 bij Vught. Hij reed niet alleen zonder geldig rijbewijs, hij testte ook positief op het gebruik van drugs.

Als klap op de vuurpijl had de Geldroppenaar ook nog een gevangenisstraf openstaan van vier weken. Hij had die celstraf gekregen vanwege eerdere veroordelingen vanwege het rijden zonder een geldig rijbewijs. Tegen de celstraf kan hij nog in hoger beroep. De andere automobilist (39) die reed zonder geldig rijbewijs, reed op de Bruistensingel in Den Bosch.

Hij werd staande gehouden omdat agenten zagen dat hij bier dronk. De man moest blazen, maar bleef onder de toegestane limiet. Omdat hij wel al vaker werd betrapt op het rijden met een ongeldig rijbewijs is zijn auto in beslag genomen





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