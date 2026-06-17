Twee Amsterdammers vastgehouden na explosie in Osdorp, OM spreekt van voorbereiding plofkrak

Na een explosie in een flat in Osdorp, Amsterdam, zijn twee mannen opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van voorbereidingshandelingen tot explosies en plofkraken. De rechtbank heeft hun voorlopige hechtenis met twee weken verlengd. Volgens justitie is het voorbereiden van plofkraken in een kelderbox onder een sportschool het belangrijkste scenario achter de explosie, wat leidde tot gevaar voor mensen en goederen. Beide verdachten zijn gewond geraakt, maar details over hun verwondingen worden vanwege privacyoverwegingen niet vrijgegeven. De politie onderzoekt of er sprake was van criminele activiteiten met explosieven en vraagt om getuigen of anonieme tips.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee Amsterdam mers die zijn opgepakt na de explosie in Osdorp onder meer van 'het treffen van voorbereidingshandelingen tot het plegen van explosies/plofkraken'.

Ze blijven nog zeker twee weken vastzitten, zo bepaalde de rechtbank vandaag. dat het voorbereiden van plofkraken in de kelderbox onder de sportschool de achtergrond van de explosie was, en justitie noemt dit nu ook 'het belangrijkste scenario'. met gevaar voor goederen en mensen en het bezit van pakketten met explosieven. Inmiddels bevestigt het OM ook dat de twee Amsterdammers gewond zijn geraakt.

"Over de verwondingen en de ernst van de verwondingen kan het OM vanwege de privacy nu geen mededelingen doen", meldt het OM. "Het belangrijkste scenario waar de politie nu naar kijkt, is of er criminele activiteiten bezig waren waar explosieven bij betrokken waren. Dit wordt nu verder onderzocht door de recherche.

"Er wordt nog steeds gezocht naar getuigen of mensen die meer weten over de explosie. Zij kunnen zich ook anoniem melden. Verhuurder Stadgenoot: definitief herstel aan flat kan maanden duren na explosi





AT5 / 🏆 1. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosie Osdorp Plofkraak Openbaar Ministerie Amsterdam Voorbereidingshandelingen Rechtbank Hechtenis Kelderbox Sportschool Vermurder Getuigen Anonyme Melding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Aanwijzingen voor gebruik flitskruit bij zware explosie in Amsterdam-Osdorp'Zware explosie verwoest sportschool Amsterdam-Osdorp, mogelijk veroorzaakt door flitskruit. Drie verdachten aangehouden. Lees het hele verhaal.

Read more »

Senegalese Amsterdammers zien hun ploeg net te kort komen tegen Frankrijk: 'Was heel spannend'Senegal verliest van Frankrijk met 3-1 op het WK. Mbappé scoort twee keer, maar Senegalese fans in Amsterdam-Noord blijven positief. Lees het hele verhaal.

Read more »

Opvallende Ajax-loting, Amsterdammers net als Twente naar Servië of HongarijeAjax gaat een trip naar Servië of Hongarije maken in de tweede voorronde van de Conference League. De loting in het Zwitserse Nyon heeft woensdagmiddag namelijk uitgewezen dat de Amsterdammers het op gaan nemen tegen de verliezer van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencvárosi TC, dat nog gespeeld moet worden.

Read more »

OM: aangehouden mannen Amsterdam-Osdorp verdacht van voorbereiden explosies of plofkrakenTwee Amsterdammers opgepakt na explosie Amsterdam-Osdorp, verdacht van voorbereiding plofkraken. Rechtbank houdt hen twee weken vast. Lees het hele verhaal.

Read more »