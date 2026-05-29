Twee 12-jarige jongens starten kliko-schoonmaakbedrijfje

Twee 12-jarige jongens uit Badhoevedorp starten een kliko-schoonmaakbedrijfje en hopen dit zomer flink bij te verdienen.

Een 12-jarige jongen en zijn vriend namen het initiatief om kliko's schoon te maken voor de deur. Ze investeerden honderd euro in schoonmaakmiddelen en een kar en hopen dit zomer flink bij te verdienen.

De jongens kwamen op het idee nadat ze online een video hadden gezien van iemand die kliko's schoonmaakte. Ze wilden eigenlijk in een supermarkt gaan werken, maar een officieel baantje zit op hun leeftijd nog niet in. Hun moeder is erg trots op hen en heeft een oproepje in de Faceboek-groep 'Badhoevedorp durft te vragen' geplaatst, waardoor ze al snel tientallen reacties kregen en zelfs een paar vaste adresjes vonden.

Inmiddels hebben ze al dertien kliko's schoongemaakt, maar het is nog niet heel winstgevend. Ze hebben nu allebei tien euro winst en hopen dat er nog genoeg klanten bijkomen als de zomer voor de boeg is





