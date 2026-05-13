Twaalf medewerkers bij Nijmeegse Radboudumc in quarantaine wegens mogelijke blootstelling aan hantavirus

Twaalf medewerkers van het Nijmeegse Radboudumc zitten vanwege mogelijke blootstelling aan het hantavirus uit Kaapverdië in quarantaine. Zij zijn tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine mogelijk geraakt, terwijl sterk isolatieprotocollen waren gehanteerd.

Het Nijmeegse Radboudumc noemt het niet goed volgen van de procedures rondom de patiënt met het hantavirus 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden die we toeschrijven aan menselijk handelen'.

Twaalf medewerkers zijn tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine mogelijk blootgesteld aan het virus. Zij zitten daarom uit voorzorg zes weken in quarantaine. Van de twaalf zitten er acht thuis, de rest verblijft op een andere locatie. Of zij ziekteverschijnselen hebben en op welke afdelingen zij werken, wordt niet bekendgemaakt.

Eerder liet het ziekenhuis al weten dat bij de behandeling van de patiënt is gewerkt met 'strenge isolatieprotocollen', maar later bleek dat daarbij niet de juiste voorschriften zijn gevolgd





