Twaalf Limburgse Amsterdammers hebben nu hun eigen bar

Twaalf Limburgse Amsterdammers hebben sinds kort hun eigen bar aan de Ten Katestraat in Amsterdam. Ze hebben alles zelf opgeknapt, van de vloer tot het logo. Het café staat over een paar weken open.

Twaalf Limburgse Amsterdammers hebben sinds kort hun eigen bar aan de Ten Katestraat in Amsterdam. Ze hebben alles zelf opgeknapt, van de vloer tot het logo.

Het café staat over een paar weken open. De mannen hadden eerst twijfels, maar uiteindelijk sloten nog een paar vrienden aan. Ze willen begin juli open zijn, maar vanavond gaan ze wel samen voetbal kijken. De kroeg op de hoek van de Ten Katestraat stond al een tijdje leeg, tot de eigenaar contact opnam met Pim Muns.

Hij wilde het graag verkopen en vroeg of de bierbrouwerij waar hij werkt interesse had. Pim Muns had persoonlijk wel interesse, maar wilde het niet in zijn eentje kopen. Dus vroeg hij zijn oude vriendengroep uit Geleen of iemand anders ook interesse had. Uiteindelijk sloten nog een paar vrienden aan en nu zijn ze met twaalf.

Het werkt vooralsnog heel goed. De mannen hebben een nieuwe vloer, een nieuw logo en een nieuw soort bier. Het begint echt al ergens op te lijken. Ze willen begin juli open zijn, maar vanavond gaan ze wel samen voetbal kijken





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