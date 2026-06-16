Tussenrapport RIVM: Schone Lucht Akkoord levert grotere gezondheidswinst dan verwacht

Het RIVM meldt dat de combinatie van strengere emissie-eisen, meer elektrische auto's en een verbeterde rekenmethode de levensverwachting in Nederland met vier maanden kan verlengen, waardoor het gezondheidsdoel van 2023 bijna wordt behaald.

Nederland maakt goede voortgang in de realisatie van de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord , zo blijkt uit een nieuwe tussenrapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ).

Het rapport laat zien dat wanneer alle geplande maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, de gezondheidswinst aanzienlijk groter uitvalt dan twee jaar geleden werd ingeschat. Het centrale uitgangspunt van de strategie is om de concentraties van fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxiden (NOx) in de buitenlucht drastisch te verlagen. Hiervoor wordt een breed scala aan bronnen aangepakt: huishoudens, de industrie, het wegverkeer en de agrarische sector.

Voor huishoudens betekent dit onder meer subsidies voor het vervangen van oude, vervuilende dieselgeneratoren en strengere eisen voor houtkachelinstallaties. In de industriële sector worden de emissielimieten voor fabrieken verhoogd, terwijl er nieuwe technologische standaarden worden ingevoerd die het gebruik van schone energieprocessen stimuleren. Het wegverkeer krijgt een duwtje in de rug door het versneld uitrollen van elektrische voertuigen, een hogere CO₂‑belasting op benzine en diesel, en strengere normeringen voor de uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens.

Ook de landbouw wordt onder druk gezet om minder ammoniak en stikstofverbindingen vrij te laten via gerichte mestverwerking en precisielandbouw





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Schone Lucht Akkoord Fijnstof Stikstofoxiden RIVM Gezondheidswinst

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