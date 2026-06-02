Turkse voetbalbond kiest voor drie Turkse spelers met Nederlandse achtergrond voor WK

De Turkse voetbalbond heeft de officiële selectie voor het WK bekendgemaakt. Drie Turkse spelers met een Nederlandse achtergrond mogen afreizen naar Noord-Amerika. Orkun Kökçü, Ferdi Kadioglu en Ahmetcan Kaplan zijn de spelers die hun WK-droom mogen nastreven.

De Turkse voetbalbond heeft dinsdagmiddag de officiële selectie bekendgemaakt voor het WK. Drie Turkse spelers met een Nederlandse achtergrond mogen afreizen naar Noord-Amerika. Zo mag voormalig Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü zich gaan opmaken voor het mondiale eindtoernooi.

De spelmaker heeft reeds 49 interlands op zijn naam staan. Ferdi Kadioglu is de derde Turks-Nederlandse voetballer die zijn kunsten mag vertonen op het WK. De linksback van Brighton & Hove Albion doorliep de jeugdelftallen van NEC, dat hij in de zomer van 2018 verruilde voor Fenerbahçe. Ahmetcan Kaplan, centrumverdediger van NEC, ziet zijn WK-droom echter uiteenspatten.

De 23-jarige mandekker zat bij de voorselectie, maar ziet zijn naam niet staan op de definitieve lijst





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