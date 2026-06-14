Turkije verliest openingswedstrijd WK van Australië

Australië versloeg Turkije met 2-0 in hun eersteWK-wedstrijd in Vancouver. De Socceroons beheersten het spel en scoorden via snelle tegenaanvallen, terwijl keeper Beach een cruciale rol speelde.

Turkije heeft op hetWK verloren van Australië met 2-0. De wedstrijd vond plaats in Vancouver en markeerde de terugkeer van Turkije op hetWK na hun laatste deelname in 2002.

Australië hield de Turken consequent tegen en speelde op snelheid. Na een gemiste kans van Güler, die recht op keeper Beach schoot, kwam Australië razensnel terug. Okon vond Irankuna in de diepte, die zich behendig vrij speelde en scoorde via de korte hoek. Later trof Bardakci de paal via de vingertoppen van Beach.

Beach hield ook een vrije trap van Güler na rust uit zijn doel. Kort daarvoor had Cakir de 2-0 van Souttar (kopbal) voorkomen. Hoewel Turkije na een uur Kokcü naar de kant haalde en de druk verhoogde, kon alleen Celik een gaatje vinden in de hechte Australische defensie. Beach bleef kalm.

Australië strafte balverlies van Turkije genadeloos af: Metcalfe schoot van 20 meter hard en laag raak. In de slotfase was Beach ook attent bij schoten van Aktürkoglu en Calhanoglu, maar Turkije creëerde geen echte kansen meer. Voor Turkije is dit hun derdeWK na 1954 en 2002 (toen wel derde). Australië neemt voor de zevende keer deel en voor het zesdeWK op rij.

Het overleefde zijn groep eerder twee keer: in 2006 onder Guus Hiddink en in 2022





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