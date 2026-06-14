Turkije's deceptieve comeback op het WK: Australië wint met 2-0

Turkije maakte zondag een langverwachte comeback op het wereldkampioenschap voetbal. De eerste wedstrijd tegen Australië liep echter uit op een grote teleurstelling. De Turkse fans op het Afrikaanderplein in Rotterdam waren ontgoocheld over de prestatie van hun nationale elftal. Ze hadden grote verwachtingen, maar de verdediging van Australië was te sterk. Na een achterstand in de rust was de hoop bij de fans enigszins getemperd. In de tweede helft werd het nog slechter, want Australië scoorde nog een doelpunt. De Turkse fans zijn teleurstellend, maar ze houden nog hoop voor de rest van het WK.

Turken zaten zondag in alle vroegte op het puntje van hun stoel voor de eerste WK-wedstrijd van hun land tegen Australië . De comeback van Turkije op het wereldkampioenschap voetbal liep alleen wel uit op een deceptie.

Australië won met 2-0. De Turkse fans op het Rotterdamse Afrikaanderplein baalden: "We kwamen niet door de verdediging heen".

"Het is heel speciaal voor ons dat we na zo'n lange tijd weer mogen spelen", zegt één van de supporters voorafgaand aan de eerste WK-wedstrijd van Turkije in 24 jaar. Zijn vriend vult aan: "Zeker, we zijn ook met jonge spelers en we hopen dat we heel goed gaan presteren.

"De mannen hebben net het ochtendgebed achter de rug in de Kocatepe Moskee. Daarna is er gezamenlijk gegeten om niet met een lege maag naar de wedstrijd te hoeven kijken.

"Ik denk dat het 3-1 wordt voor Turkije, we hopen het tenminste. "Voorzitter van de moskee, Bünyamin Yavuzyigtoglu, heeft ook goede hoop. "Het is een eindtoernooi en we doen niet elke keer mee, maar het is sowieso een bijzondere dag want Nederland speelt ook. Dus het is hopen op twee keer winst vandaag en heel veel vreugde.

"Als Turkije met een achterstand de rust ingaat, is het optimisme bij de Turkse fans op het Afrikaanderplein enigszins getemperd. "We spelen heel slecht, het is chaotisch paniekvoetbal. Het gaat niet volgens het script, laat ik het zo zeggen", zegt een aanwezige.

"We horen 3-0 voor te staan, maar we staan 1-0 achter. Als je kijkt naar Australië, het is niet eens hun nationale sport. Schandalig.

" Bünyamin: "We komen maar niet door de verdediging heen. De verwachtingen zijn veel hoger dan we nu laten zien. Australië voetbalt als team beter. Er moet echt ingegrepen worden.

Zo gaat het niet lukken. Maar we hebben nog hoop: 45 minuten nog.

"Als in de tweede helft ook nog de 2-0 valt voor Australië is het even slikken bij de moskee. "De Toeterturk zal vandaag niet toeteren", verwacht Bünyamin. En hij krijgt gelijk. Het fluitsignaal klinkt en de Turken zijn er niet in geslaagd een tegendoelpunt te maken.

De deceptie is groot.

"We hadden geen antwoord op een goed verdedigend Australië", vervolgt de moskeevoorzitter. "We hebben wel kansen gecreëerd, maar wij maakten het niet af. De sterspelers waren niet echt in vorm vandaag. Ik voelde me wel een beetje wanhopig.

" Toch hebben de Turkse fans in Rotterdam nog een sprankje hoop voor de rest van het WK voetbal. "Het is de eerste wedstrijd, het is nog niet voorbij. We moeten het beter gaan doen", besluit Bünyamin





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