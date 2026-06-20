Turkije krijgt grote kans tegen Paraguay, Brazilië boekt ruime WK-zege op Haïti

Brazilië heeft ten koste van Haïti zijn eerste overwinning op het WK voetbal te pakken. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti sprankelde niet in Philadelphia, maar was wel een maat te groot voor de nummer 83 van de FIFA-ranglijst: 3-0. De Brazilianen beginnen nu hun draai te vinden. Matheus Cunha maakt zijn tweede van de wedstrijd door de bal al vallend voorbij doelman Johny Placide te schieten. Matheus Cunha geeft uit de rebound het laatste zetje nadat een schot van Vinicius Junior is gekeerd.

TUR-PAR | 13' Goed aanval Turkije Turkije krijgt de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe als Kerem Aktürkoglu goed doorzet aan de rechterkant.

Hij vindt vervolgens de voet van Arda Güler, die hard over het doel schiet. Paraguay komt op voorsprong dankzij Matías Galarza. De middenvelder schiet van een meter of 18 de bal precies in de hoek, buiten bereik van doelman Ugurcan Çakir. Brazilië sprankelt niet, maar boekt wel ruime WK-zege op Haïti Brazilië heeft ten koste van Haïti zijn eerste overwinning op het WK voetbal te pakken.

De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti sprankelde niet in Philadelphia, maar was wel een maat te groot voor de nummer 83 van de FIFA-ranglijst: 3-0. De Brazilianen beginnen nu hun draai te vinden. Matheus Cunha maakt zijn tweede van de wedstrijd door de bal al vallend voorbij doelman Johny Placide te schieten. Matheus Cunha geeft uit de rebound het laatste zetje nadat een schot van Vinicius Junior is gekeerd.

Het is nog niet het WK voetbal van Brazilië. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti heeft moeite met het fysieke spel van Haïti, dat uit een defensie van vijf man bestaat. Het is in de blessuretijd alle hens aan dek voor Marokko, dat alle zeilen bij moet zetten om de zege over de streep te trekken. Het is afwachten of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen.

De middenvelder was betrokken bij de botsing waar Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed, vertelt bondscoach Ronald Koeman in Houston aan de vooravond van het tweede WK-duel van Oranje.

Marokko slaagt er nog altijd niet in om de wedstrijd tegen de Schotten te beslissen. Het blijft daardoor nog spannend. In de nacht van zaterdag op zondag speelt Curaçao zijn tweede groepswedstrijd op dit WK. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat zijn spelers, na de oorwassing tegen Duitsland (7-1), vooral niet moeten vergeten om op dit WK ook te genieten.

Dit maakt je bij RKC niet mee, dus ik druk zet dit ook op het hart, aldus Advocaat. De eerste grote kans van de tweede helft komt op naam van Marokko. Ismael Saibari raakt via een Schots been de lat. In de daaropvolgende corner behoedt doelman Agnus Gunn de Schotten voor een ruimere achterstand na een kopbal van El Khannouss.

Twee wijzigingen bij de Goddelijke Kanaries: Matheus Cunha start in de aanval ten koste van Igor Thiago. En Danilo is in de defensie de vervanger van Roger Ibañez. BRASIL DEFINIDO! Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.

TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports Er is in de NOS-studio veel lof voor de snelle openingstreffer van Ismael Saibari, maar tegelijkertijd heeft Marokko verzuimd om de score verder uit te breiden, zo klinkt het. Dit zagen we ook tegen Brazilië, Marokko vergat toen de wedstrijd te killen en speelde daarna gelijk. Ze moeten dat nu wel zien te proberen, aldus Ibrahim Afellay.

Ismael Saibari scoorde na zeventig seconden voor Marokko en is maakte het snelste doelpunt op dit WK tot nu toe. Het is de snelste WK-goal sinds de treffer van Alphonso Davies voor Canada tegen Kroatië in 2022, toen na 68 seconden. Marokko blijft het spel domineren tegen Schotland. Neil El Aynaoui krijgt op aangeven van Brahim Diaz een goede schietkans, maar zijn poging gaat over het doel.

Pep Guardiola is een van de toeschouwers op de tribune bij Schotland-Marokko. SCH - MAR | 24' Drinkpauze in Boston Oef, bijna is het 2-0 voor Marokko als Saibari de bal op een haar mist om binnen te schieten na een lage voorzet van Ounahi. Ismael Saibari schiet kiezelhard raakt voor de Marokkanen. Ja, inderdaad. Weer Saibar





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