Turkije en Paraguay eindigen eerste helft met een rode kaart voor Miguel Almirón

Het WK-duel tussen Turkije en Paraguay eindigde in de eerste helft met een opmerkelijke rode kaart voor voormalig Premier League-ster Miguel Almirón. De 32-jarige Paraguayaan van Atlanta United werd het slachtoffer van een nieuwe regel.

Het WK-duel tussen Turkije en Paraguay eindigde in de eerste helft met een opmerkelijke rode kaart voor voormalig Premier League-ster Miguel Almirón . De 32-jarige Paraguay aan van Atlanta United werd het slachtoffer van een nieuwe regel.

Vlak voor rust ging het mis voor Almirón, die na wat schermutselingen de hand voor zijn mond hield terwijl hij tegen een tegenstander praatte. De Turkse internationals wezen de arbitrage daar direct op. Na beraad met de VAR besliste scheidsrechter Ivan Barton Cisneros uit Salvador tot een rode kaart. Dat is geheel volgens de nieuwe regels die de FIFA had opgesteld voor dit WK.

Toch was de verbazing bij Paraguay en met name Almirón groot. Dat is enigszins logisch te noemen, daar de arbitrage tijdens het duel tussen Argentinië en Algerije minder scherp was op deze regel. Sterspeler Lionel Messi, die de show stal met een hattrick, bedekte tijdens de 3-0 zege liefst tweemaal zijn mond. Turkije zal na rust nog meer gaan stormen tegen het tiental van Paraguay.

Matías Galarza zorgde na 64 seconden voor het snelste doelpunt dit WK. De eerste helft van het duel eindigde met een tussenstand van 0-1 in het voordeel van Paraguay. De tweede helft van het duel zal zeker spannend worden, aangezien Turkije na rust nog meer zal gaan stormen tegen het tiental van Paraguay. Het is nog maar de vraag of Paraguay in staat zal zijn om de aanval van Turkije te stoppen en het WK-duel te winnen.

De spanning zal groot zijn bij het WK-duel tussen Turkije en Paraguay, aangezien beide landen nog veel meer te geven hebben. Het WK-duel zal zeker een van de meest spannende duels van dit WK worden





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