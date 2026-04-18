Turbulentie en Triomf: Messi Leid Miami Na Onrustige Start Naar Zwaarbevochten Zege

Ondanks trainerwissel en een dubbele achterstand, weet Lionel Messi zijn ploeg Inter Miami naar een spannende 2-3 overwinning te leiden tegen FC Dallas. De zege brengt Miami naar de tweede plaats in de Eastern Conference.

De stemming rondom de wedstrijd van zaterdag in Miami was allesbehalve rustig. Nog geen paar dagen voor de aftrap, op dinsdag, deelde trainer Javier Mascherano , werkzaam bij de club van voorzitter David Beckham, onverwachts zijn vertrek mee, onder opgave van persoonlijke redenen. De zware taak om hem op interimbasis te vervangen, viel toe aan Guillermo Hoyos, eveneens een Argentijn en voormalig verdediger die zijn sporen verdiende bij clubs als Liverpool en Barcelona.

In Denver leek het begin van de wedstrijd veelbelovend voor de ploeg uit Florida. Al na dik een kwartier kreeg Miami een strafschop toegekend. Lionel Messi, de absolute vedette, greep deze kans met beide handen aan. Met zijn kenmerkende flair wachtte hij de beweging van de doelman af om vervolgens koeltjes de bal in de tegenovergestelde hoek te schuiven, waarmee hij de score opende. De voorsprong werd in de blessuretijd van de eerste helft verder uitgebouwd. Na een snelle balverovering en een vloeiende combinatie tussen Messi en Rodrygo De Paul, belandde de bal bij Mateo Silvetti. Silvetti bediende vervolgens spits Germán Berterame, de Mexicaanse aanvaller die Luis Suárez op de bank hield. Vanuit korte afstand kopte Berterame de 0-2 binnen. Voor sommige, opportunistische Miami-supporters klonk dit als muziek in de oren, de buit leek binnen.

Wat volgde was echter een ware koude douche. Na ongeveer een uur spelen wist Rafael Navarro de achterstand te verkleinen naar 1-2. Slechts vier minuten later maakte Darren Yapi, een jonge spits van 21 jaar, de comeback compleet. Yapi, die op dat moment nog maar net binnen de lijnen stond na een wissel voor Hamzat Ojediran, scoorde de gelijkmaker.

De overwinning leek echter alsnog naar Miami te gaan. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd creëerde Messi, ondanks beperkte ruimte, toch nog een scoringskans. Met een nauwkeurig schot, buiten bereik van de doelman, verdween de bal in de verre bovenhoek: 2-3. In de absolute slotfase van de wedstrijd kreeg Yannick Bright, de controleur van Miami op het middenveld, nog wel een rode kaart, maar de zege van de roze ploeg kwam niet meer in gevaar.

Deze overwinning biedt verlichting voor de club in Zuid-Florida, die weer eens weet hoe winnen voelt. De twee voorgaande competitiewedstrijden eindigden immers beide in een gelijkspel, tegen Austin FC en Red Bull New York. Met deze zege stijgen Messi en zijn teamgenoten naar de tweede plaats in de Eastern Conference van de MLS. Echter, zondag kan Chicago Fire de positie van Miami weer overnemen, afhankelijk van de uitkomst van hun wedstrijd tegen FC Cincinnati. De club blijft dus in beweging, zowel op het veld als in de ranglijsten





