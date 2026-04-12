Tunjic reageert op Buijs: 'Vals beschuldigd en geblesseerd tot eind april'

Luka Tunjic, middenvelder van Fortuna Sittard, reageert via Instagram op de uitspraken van trainer Danny Buijs. Tunjic beweert dat hij vals beschuldigd wordt en kampt met een liesblessure tot eind april, in tegenstelling tot de beweringen van de trainer.

De situatie is ontstaan na een interview waarin Buijs zijn ongenoegen uitte over het gedrag van Tunjic, die zich volgens de trainer 'uit het niets' had afgemeld voor de wedstrijd en momenteel in Duitsland zou verblijven. Tunjic reageert fel op deze beschuldigingen en kondigt juridische stappen aan om zijn reputatie te beschermen. Hij benadrukt dat zijn afwezigheid te wijten is aan medische redenen en dat Fortuna Sittard volledig op de hoogte is van zijn situatie.\Tunjic legt in zijn statement gedetailleerd uit wat er aan de hand is. Hij verwijst naar een 'schokkend televisie-interview' waarin Buijs volgens hem onjuiste uitspraken heeft gedaan. Om verdere schade aan zijn naam te voorkomen, voelt hij zich genoodzaakt te reageren. Tunjic legt uit dat hij al enkele weken last heeft van een ernstige liesblessure, die medisch is vastgesteld door de bedrijfsarts. Hij benadrukt dat Fortuna Sittard volledig op de hoogte is van zijn situatie, met name sinds afgelopen donderdag. De club heeft volgens Tunjic ook een medische verklaring van een specialist, geldig tot eind april 2026, en een schriftelijke doorverwijzing naar een lieschirurg. Een operatie is helaas onvermijdelijk, aldus de speler. Hij ontkracht de bewering dat hij zich 'uit het niets' heeft afgemeld en noemt dit een onacceptabele aantasting van zijn reputatie. De speler stelt dat zijn afwezigheid gerechtvaardigd is door de medische situatie en dat hij juridische stappen zal ondernemen om zijn belangen te beschermen.\De controverse tussen Tunjic en Buijs heeft de aandacht getrokken binnen de voetbalwereld. De uitspraken van Buijs suggereren een gebrek aan motivatie of professionaliteit van de speler, terwijl Tunjic's reactie duidt op een ernstig misverstand of zelfs een conflict. De timing van de uitlatingen, kort na een wedstrijd, suggereert dat de situatie acuut is. De verklaringen van Tunjic roepen vragen op over de communicatie en de interne dynamiek binnen Fortuna Sittard. Het is afwachten of de club een officiële reactie zal geven en hoe de situatie verder zal worden afgehandeld. De fans en de media zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen, aangezien dit potentieel invloed kan hebben op de prestaties van het team en de toekomst van de speler bij de club. De juridische stappen die Tunjic aankondigt, wijzen op een ernstige breuk in de relatie en kunnen leiden tot een langdurige juridische strijd. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe deze controverse zich zal ontvouwen





