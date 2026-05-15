Tunesië stelt WK-selectie voor volgend jaar bekend

De bondscoach van Tunesië heeft zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK van aankomende zomer. Onder leiding van Sabri Lamouchi zijn Omar Rekik en Karim Rekik de belangrijkste namen. Ze zullen een tegenstander zijn van Oranje in de wedstrijden van volgend jaar. Daarnaast komen bekende namen als Ellyes Skhiri, Rani Khedira en Khalil Ayari in actie voor Tunesië.

Tunesië is de tegenstander van Oranje op het WK. De Franse keuzeheer Lamouchi kiest onder meer voor de bekende namen als Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Hannibal Mejbri en Khalil Ayari. Daarbij heeft de keuzeheer ook plek voor Rekik. De drievoudig international voor Tunesië speelt momenteel in Slovenië bij NK Maribor.

De centrale verdediger is doorgekomen in de jeugdelftallen van diverse clubs waaronder Feyenoord, PSV, Manchester City en Arsenal





