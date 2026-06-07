Tunesië incasseert pijnlijke 5-0 nederlaag tegen België in WK-generale

Tunesië verloor met 5-0 van België in een oefenwedstrijd. Bondscoach Sabri Lamouchi was bijzonder kritisch en schaamde zich voor het vertoonde spel. De ploeg, die op het WK tegen Nederland speelt, moet snel verbeteren.

Tunesië heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen België , die diende als generale repetitie voor het aankomende WK. De ploeg van bondscoach Sabri Lamouchi ging met maar liefst 5-0 onderuit, een uitslag die de Franse trainer niet onberoerd liet.

Na afloop was hij dan ook bijzonder kritisch op zijn selectie.

'Als je zo het veld opgaat zoals wij vandaag, kun je niet verwachten dat het zonder gevolgen blijft. We waren gewoon niet goed genoeg', zei Lamouchi in een reactie. De coach nam ook zelf de verantwoordelijkheid op zich voor de dramatische vertoning.

'Ik ben naar hier gekomen om de mensen te doen dromen. Maar vandaag heb ik niemand doen dromen. Dit was een nachtmerrie. Ik neem hiervoor de verantwoordelijkheid, want ik bepaal de opstelling.

Ik kan echt niets positiefs vinden, alleen dat we geen blessures hebben opgelopen. Het was een nachtmerrie en ik schaam me gewoon.

' Na een halfuur moest Tunesië bovendien met tien man verder na een rode kaart. 'Met elf lukte het al niet en met tien was het mission impossible. Ik kan niet tevreden zijn met de individuele prestaties. Waarschijnlijk is onze doelman de speler die de bal het vaakst heeft geraakt', voegde Lamouchi er wrang aan toe.

De uitslag is een flinke streep door de rekening van de Tunesische ploeg, die in de groepsfase van het WK onder meer tegen Nederland speelt. Oranje is dus gewaarschuwd, want België liet zien hoe je de defensie van Tunesië kan ontwrichten. Aan de andere kant kunnen de Nederlanders ook concluderen dat de ploeg van Lamouchi kwetsbaar is, vooral in de omschakeling. Toch was België niet eens in de sterkste opstelling begonnen, met enkele reservespelers in de basis.

Desondanks domineerden de Rode Duivels vanaf de eerste minuut. De 1-0 viel al na zeven minuten, waarna Tunesië volledig in elkaar zakte. Na een halfuur werd de taak nog moeilijker toen een Tunesische verdediger met rood van het veld werd gestuurd. Met tien man was de achterstand al snel opgelopen naar 3-0.

In de tweede helft maakte België er nog twee doelpunten bij. Voor Lamouchi is het duidelijk: er moet snel iets veranderen.

'We hebben nog wat tijd om ons aan te passen, maar dit was echt een wake-upcall. We moeten veel harder werken en beter organiseren. Het is niet alleen de schuld van de verdediging; het hele team functioneert niet.

' De coach hintte erop dat hij mogelijk zijn systeem zal omgooien voor de eerste WK-wedstrijd. 'We moeten realistisch zijn. Als we zo spelen, maken we geen kans. Ik ga met de staf en de spelers praten over wat er misging en hoe we het kunnen verbeteren.

' De Tunesische pers is eveneens genadeloos. Kranten koppen met 'Nachtmerrie in Brussel' en 'Afgang voor WK'. Supporters vragen zich af of hun ploeg wel klaar is voor het mondiale voetbalfeest. De wedstrijd tegen België was bedoeld als een test voor het niveau van de tegenstanders in de groepsfase, maar die test is duidelijk mislukt.

Ondanks de zware nederlaag is er ook een kleine positieve noot: Tunesië heeft geen nieuwe blessures opgelopen. Spelers als Ellyes Skhiri en Wahbi Khazri zijn fit, al is hun vertrouwen wellicht geschaad. De komende dagen zal Lamouchi proberen om de moraal in de ploeg te herstellen.

'We moeten deze wedstrijd snel vergeten en ons concentreren op het WK. Ik geloof nog steeds in deze groep, maar we moeten ons wel realiseren dat er veel werk aan de winkel is', besloot hij. Het WK begint voor Tunesië met een duel tegen Engeland, gevolgd door wedstrijden tegen Nederland en het gastland Qatar. Als de ploeg van Lamouchi zich niet snel herpakt, dreigt een vroege uitschakeling.

De bondscoach weet dat hij moet leveren. 'Ik neem de verantwoordelijkheid. De volgende wedstrijd moet beter, veel beter.





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