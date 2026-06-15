Tunesië blijft in de wedstrijd dankzij Omar Rekik, Ivoorkust wint van Ecuador

Tunesië blijft in de wedstrijd dankzij een doelpunt van Omar Rekik. Rekik, een Tunesische verdediger die in Den Haag geboren is, kopt een voorzet van Mejbri in de verre hoek binnen. De score staat nu 2-1 ten gunste van Tunesië. In een andere wedstrijd wint Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. Het doelpunt werd gemaakt door Amad Diallo, die knap raak schiet na een voorzet van Singo.

Tunesië blijft in de wedstrijd tegen Zweden dankzij een doelpunt van Omar Rekik . Rekik, een Tunesische verdediger die in Den Haag geboren is, kopt een voorzet van Mejbri in de verre hoek binnen.

De score staat nu 2-1 ten gunste van Tunesië. In een andere wedstrijd wint Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. Het doelpunt werd gemaakt door Amad Diallo, die knap raak schiet na een voorzet van Singo. De Ivoriaanse bank stroomt leeg, iedereen wil dit feestje meevieren.

Ivoorkust staat voor en lijkt deze wedstrijd ook te gaan winnen. Alexander Isak maakt er 2-0 van in Monterrey. Snelle omschakeling van Zweden, Gyökeres geeft mee aan Isak en de eindelijk weer fitte spits van Liverpool steekt op volle snelheid de vijandelijke helft over. Een keer naar binnen kappen en dan is het raak in de verre hoek.

Yasin Ayari knalt Zweden op voorsprong tegen Tunesië. De 'Adelaars van Carthago' houden superspitsen Isak en Gyökeres nog van scoren, maar de verdedigers kunnen zich geen derde keer voor een schot werpen. Van buiten het zestienmetergebied ziet uitgerekend Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, een gaatje om raak te schieten. Dat de middenvelder van Brighton, geboren in het Zweedse Solna, vandaag het gele shirt draagt, komt door zijn vader





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tunesië Zweden Ivoorkust Ecuador Omar Rekik Amad Diallo Alexander Isak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tunesië met Rekik tegen gevreesd Zweeds spitsenduo • Ivoorkust laat langs EcuadorIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws op dag 4 van het WK voetbal 2026:

Read more »

WK Groepsfase: Zweden tegen Tunesië en Ivoorkust verslaat EcuadorTwee wedstrijden uit het WK werden uitgebreid besproken. Zweden en Tunesië speelden 0-0 met veel voormalige Eredivisie-spelers. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 dankzij een late goal van Amad Diallo, wat de eerste overwinning van Ivoorkust in een WK-groepsfase in de geschiedenis betekende. Beide matchen boden veel scoutingpotentieel voor Oranje.

Read more »

Zweden verslaat Tunesië, Ivoorkust pakt historische overwinningIn een spannende WK-groepsfase behaalt Zweden een 1-0 overwinning op Tunesië door een vroege goal van Yasin Ayari. Tegelijkertijd zorgt Ivoorkust voor een Sensatie door Ecuador met 1-0 te verslaan en voor het eerst de groepsfase te bereiken.

Read more »

Isak en Ayari scoren in Monterrey, Ivoorkust wint van EcuadorAlexander Isak en Yasin Ayari scoren in Monterrey voor Zweden, terwijl Ivoorkust met 1-0 wint van Ecuador. De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op.

Read more »