Tumultueuze situatie tussen Canada en Qatar tijdens WK-nacht

Het WK-nacht in Vancouver was gekenmerkt door een tumultueuze situatie tussen Canada en Qatar. De Canadees Ismaël Koné brak zijn been door een tackle van de Qatarees Assim Omer Madibo.

Het WK-nacht in Vancouver was gekenmerkt door een tumultueuze situatie tussen Canada en Qatar . De Canadees Ismaël Koné brak zijn been door een tackle van de Qatar ees Assim Omer Madibo .

Koné werd minutenlang behandeld op het veld, Madibo kreeg een rode kaart en de staf van Qatar maakte bezwaar bij de scheidsrechter voor het geven van de rode kaart. Madibo raakte Koné vanachter op het onderbeen en kon moeilijk nog bij de bal. De Qatarezen vonden het te zwaar gestraft. De Canadese bondscoach Jesse Marsch vond dit onbegrijpelijk.

Toch leek het even te duren voordat iedereen doorhad wat de ernst van de situatie was. De scheidsrechter gaf aanvankelijk een gele kaart. Maar toen spelers zagen dat Koné ernstig geblesseerd was geraakt, sloeg de onrust toe. Canadese spelers stoven op Madibo af om verhaal te halen.

Hij was zelf ook zichtbaar aangedaan toen hij doorkreeg wat hij met zijn overtreding had veroorzaakt. De gele kaart van Madibo werd een rode kaart en hij moest vertrekken. Tijdens de blessurebehandeling van Koné ontstond onenigheid langs de lijn tussen stafleden en spelers van beide landen. Ook na het laatste fluitsignaal ging Marsch langs de lijn nog in gesprek met Qatar-bondscoach Julen Lopetegui.

Maar al snel bleek dat er vooral onenigheid zou blijven bestaan tussen de twee coaches. Marsch maakte een moedeloos wegwerpgebaar en liep weg. Even later zochten stafleden van Qatar en Canada ook nog de confrontatie op het veld. De beenbreuk van Koné en het daaropvolgende tumult overschaduwde zo de klinkende 6-0 overwinning van gastland Canada op Qatar.

Achteraf ging het weinig over andere zaken. De speler Madibo heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan Ismaël. Hij kwam de kleedkamer in. En Ismaël heeft dat aan het team verteld, zei Canada-bondscoach Marsch.

Ik denk niet dat hij zo'n verschrikkelijke overtreding heeft willen maken. Dat neem ik hem dus ook niet kwalijk. Maar: Ik snap alleen de reactie van hun bank niet, dat ze zo boos zijn omdat het een rode kaart was voor een duidelijke overtreding waarbij een speler zijn been brak. Qatar-trainer Lopetegui zei achteraf dat Madibo geen kwade intenties had bij de overtreding en dat hij Koné een spoedig herstel wenst.

Over het tumult rond de situatie bleef hij op de vlakte. Ik heb twee opties, zei de Spanjaard op de persconferentie. De ene is praten over de scheidsrechter en de dingen die er gebeurd zijn. Of ik concentreer mij op de dingen die ik kan controleren, het herstellen van mijn spelers en hen vertellen dat ze ondanks alle omstandigheden veel inzet hebben getoond.

Ik heb mijn mening over wat er gebeurd is, maar daar ga ik niet over praten, want iedereen is verantwoordelijk voor de feiten. Het is niet goed om op deze manier te eindigen, voor de spelers en voor de staf. Terwijl Koné naar het ziekenhuis werd gebracht voor een operatie ging de wedstrijd verder en scoorde Canada nog drie keer. Nathan Saliba hield bij de 4-0 een shirt van Koné de lucht in.

Jonathan David die drie keer scoorde zei na de wedstrijd dat de spelers moeite hadden met de rest van het duel. Na die blessure hadden we het moeilijk om geconcentreerd te blijven. Ik zeg niet dat we ongeduldig werden, maar we wilden dat de wedstrijd zo snel mogelijk gedaan was om met z'n allen samen te zijn.

Later op de Canadese avond verscheen op sociale media een foto van Koné vanuit zijn ziekenhuisbed met ploegmaat Moïse Bombito die op bezoek was gegaan. Iedereen was een beetje ontdaan door de gebeurtenissen, zei bondscoach Marsch. Na de wedstrijd vormden de Canadese spelers en staf een grote kring op het veld en spraken elkaar toe. Marsch: Ismaël is een belangrijk onderdeel van het hart van dit team. Hij geeft ons de X-factor en we zullen hem missen





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WK Canada Qatar Tumult Ismaël Koné Assim Omer Madibo

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