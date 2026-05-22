Tulsi Gabbard neemt ontslag als senator en waarnemend Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen

Tulsi Gabbard heeft ontslag genomen als Republikeinse senator uit Hawaii en waarnemend Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens persbureau Reuters heeft het Witte Huis haar onder druk gezet om op te stappen. In haar ontslagbrief schrijft Gabbard dat ze terugtreedt per 30 juni. Ze zegt dat ze de Amerikaanse president 'zeer dankbaar' is voor het vertrouwen dat ze van hem kreeg.

In haar ontslagbrief schrijft Gabbard dat ze terugtreedt per 30 juni. Ze zegt dat ze de Amerikaanse president 'zeer dankbaar' is voor het vertrouwen dat ze van hem kreeg. Gabbard heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump tijdens een vergadering in de Oval Office vandaag, meldt Fox News. Trump heeft in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social aangekondigd dat Tulsi Gabbard na 'fantastisch werk' de regering op 30 juni zal verlaten.

Aaron Lukas, plaatsvervangend directeur van de Nationale Inlichtingendienst, wordt na het aftreden van Gabbard waarnemend directeur. De inval in het verkiezingskantoor bij Atlanta, vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude in 2020, is een zaak die nog steeds loopt





