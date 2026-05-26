Tuinhuisje op volkstuinpark in Amsterdam volledig afgebrand

Een tuinhuisje op het volkstuinpark Nieuwe Levenskracht in Amsterdam is gisteravond volledig afgebrand. De bewoonster raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Een harde knal, veel rook en een uitslaande brand: op volkstuinpark Nieuwe Levenskracht in de Amsterdam se Watergraafsmeer is gisteravond een tuinhuisje volledig afgebrand. De bewoonster raakte daarbij gewond en moest met brandwonden naar het ziekenhuis.

Haar broer Harrie Driel hoorde kort daarna wat er gebeurd was.

"Ik was thuis toen ik werd gebeld en er werd gezegd: het huisje van je zus staat in brand", vertelt hij. "Het eerste wat ik vroeg, was: hoe is het met m'n zus? " Harrie ging direct naar het tuinpark. Eerst werd hij nog tegengehouden door de politie, maar later kon hij bij zijn zus komen.

"Ze bleek brandwonden te hebben opgelopen. Gisteravond lag ze in het ziekenhuis vanwege de pijn en nu is ze er weer. Dit keer voor haar wonden.

" Ook andere bewoners van het volkstuinpark merkten meteen dat er iets mis was. "Wij zaten in de tuin en er was een enorme knal. Echt niet normaal", zegt buurtbewoner Fred Kuiper.

"Toen hebben we meteen 112 gebeld, want we wisten gelijk dat er iets aan de hand was. " Fred en Harrie denken dat mogelijk een gasfles is ontploft. "Kijk, er liggen overal stukken van de ijskast. De boel is echt ontploft door die gasfles.

" "We bouwen gewoon een nieuw huisje" Het vuur was uiteindelijk binnen een half uur onder controle, maar van het tuinhuisje bleef weinig over. "Zolang dat maar zo is. Het huisje is niet belangrijk. We gaan gewoon een nieuwe bouwen en dan kan ze hier weer lekker wonen.





