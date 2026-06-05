Tuchel over weersinvloed op WK: 'Niet drastisch genoeg om spel volledig te veranderen'

Bondscoach Tuchel erkent de invloed van hitte en luchtvochtigheid tijdens het WK, maar weigert zijn speelstijl volledig aan te passen. Hij Analyseert de impact op intensiteit en bespreekt zijn opties voor de basisopstelling.

De hitte en luchtvochtigheid zijn factoren die tijdens een aankomend WK meegenomen moeten worden. Bondscoach Tuchel deelt deze mening grotendeels, maar weigert zijn volledige speelstijl daarop aan te passen.

Dit zei hij tijdens zijn persconferentie op vrijdag.

'We kunnen het nog steeds proberen te implementeren en ik denk dat we dat ook moeten doen', refereerde de Duitse tacticus aan het hoge drukzetten. 'We hebben van het WK voor clubs vorig jaar geleerd dat de intensiteit van de wedstrijden afneemt, maar dat verandert het spel niet volledig. Er zijn minder sprints, minder intensieve loopacties, zo'n vijftien procent minder. Dat is niet drastisch genoeg om je spel volledig aan te passen.

' Wel geeft Tuchel aan bezig te zijn met de weersomstandigheden. 'Er zullen momenten in wedstrijden zijn waarop we zuinig moeten zijn, maar dat gebeurt bij voorkeur als we aan de bal zijn. We hebben de drinkpauzes om even op adem te komen. Maar het is waardevol om de bal hoog te heroveren, ook al is dat een risico vanwege de hoge intensiteit.

' Over zijn ideale startformatie tijdens het wereldkampioenschap heeft Tuchel nog geen definitief besluit genomen. Hij heeft naar eigen zeggen een groep van 'veertien of vijftien' spelers die in aanmerking komen voor een basisplaats.

'Ik ben er nog mee bezig. Ik wil mijn opties niet verder inkrimpen, want misschien krijgen we nog te maken met blessureproblemen.

' Engeland, dat zich op het WK zal meten met in ieder geval Kroatië, Ghana en Panama, verblijft gedurende de eindronde net als Nederland in Kansas. Voor die tijd oefenen ze verder





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Tuchel Engeland Weersomstandigheden Hitte Spelstijl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen weet niet of hij mee kan strijden voor podium in MonacoMax Verstappen is onzeker over zijn kans op het podium in de Grand Prix van Monaco. Hij noemt de auto niet in alle opzichten geweldig en wil meer grip, vermogen, betere remmen en banden die zich beter houden.

Read more »

Max Verstappen weet niet of hij podium in Monaco kan behalenMax Verstappen is onzeker over zijn kansen op het podium in de Grand Prix van Monaco. Hij vindt zijn auto nog niet goed genoeg en wil meer grip, vermogen en betere remmen.

Read more »

Bewoners woontoren Noord voelen zich niet veilig in lift: 'Hij valt naar beneden'Bewoners Bercylaan Amsterdam-Noord vrezen voor ongelukken door liften die 'vallen'. Verhuurder MVGM spreekt dit tegen. Lees het hele verhaal.

Read more »

Dilemma bondscoach Veurink: kiest hij toptalent Van Asten of aanvoerder Janssen?Dominique Janssen en Renee van Asten maken beiden aanspraak op de positie centraal achterin bij Oranje. Wie het wordt, laat zich niet makkelijk voorspellen.

Read more »