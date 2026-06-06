TU Delft ontwikkelt drone geïnspireerd op vliegende eekhoorns en navigatiesysteem gebaseerd op honingbijen

Twee nieuwe bio-geïnspireerde drones van de TU Delft: een die zijn vorm verandert als een vliegende eekhoorn en een die navigeert als een honingbij. De drones zijn wendbaarder en energiezuiniger dan traditionele modellen.

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben twee baanbrekende drones ontwikkeld die hun inspiratie halen uit de natuur. Het ene ontwerp is gebaseerd op vliegende eekhoorns en koeskoezen, terwijl het andere navigatiesysteem is afgekeken van honingbijen.

Deze bio-geïnspireerde drones tonen aan dat de natuur vaak slimmere en efficiëntere oplossingen biedt dan traditionele technologie. De TU Delft staat wereldwijd bekend om zijn werk op het gebied van drone-ontwikkeling en bio-geïnspireerde robotica. De nieuwe drones zijn niet alleen innovatief, maar bieden ook praktische toepassingen voor landbouw, inspectie en zoek- en reddingsoperaties. De eerste drone, de eekhoorndrone, is ontworpen op basis van vliegende eekhoorns en koeskoezen.

In tegenstelling tot traditionele drones met vaste vleugels, kan dit toestel tijdens de vlucht zijn vorm veranderen. Dat gebeurt door bewegingen van de voor- en achterpoten, de ruggengraat, de staart en een flexibel membraan dat vergelijkbaar is met de vlieghuid van de onderzochte dieren. Volgens de onderzoekers levert dat voordelen op voor de wendbaarheid, manoeuvreerbaarheid en stabiliteit. Uit windtunneltesten en proefvluchten blijkt dat verschillende lichaamsbewegingen elk op hun eigen manier bijdragen aan de vliegprestaties.

Onderzoeker Salua Hamaza legt uit: "Zwevende zoogdieren sturen hun vlucht op een andere manier. Zij gebruiken hun volledige lichaam als één geïntegreerd aerodynamisch systeem.

" De onderzoekers ontwikkelden vier prototypes van de eekhoorndrone. Omdat het toestel voortdurend van vorm verandert, vergde het testen een andere aanpak dan bij conventionele vliegtuigen. Promovendus Liming Zheng merkt op: "We konden hem niet beoordelen zoals een conventioneel vliegtuig met vaste vleugels.

" De drone kan potentieel worden ingezet voor inspecties in krappe ruimtes of voor milieumonitoring. Het tweede project, de Bee-Nav-drone, is geïnspireerd op het navigatievermogen van honingbijen. Veel autonome drones gebruiken gedetailleerde kaarten van hun omgeving om de weg te vinden, wat relatief veel rekenkracht en geheugen kost. Honingbijen laten zien dat het ook anders kan.

Ondanks hun kleine hersenen kunnen ze grote afstanden afleggen en toch terugkeren naar hun nest. Guido de Croon, hoogleraar bio-geïnspireerde AI voor drones aan de TU Delft, legt uit: "We waren gefascineerd door het feit dat honingbijen ver van huis kunnen vliegen via kronkelende routes, maar toch bijna rechtstreeks terugkeren.

" Biologen hebben aangetoond dat bijen voor de terugweg vertrouwen op odometrie: een techniek waarmee een dier, robot of voertuig bijhoudt hoe ver en in welke richting het zich heeft verplaatst door de eigen bewegingen te meten. Bijen gebruiken een soort ingebouwde afstands- en richtingmeter, gebaseerd op wat ze onderweg zien. De Bee-Nav-drone leert eerst de omgeving rondom zijn thuisbasis kennen tijdens een korte leervlucht. Daarna kan hij zelfstandig navigeren met behulp van een klein digitaal brein.

Bij een test op drone-onderzoekscentrum in Valkenburg vloog een drone met het navigatiesysteem meer dan 600 meter van zijn startpunt weg en wist vervolgens zelfstandig terug te keren. Volgens de onderzoekers kunnen dergelijke systemen in de toekomst bijvoorbeeld worden ingezet voor het monitoren van gewassen in kassen of voor inspecties op locaties waar gps niet beschikbaar is





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