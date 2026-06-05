TT Festival Assen en WK voetbal samengevoegd: grote schermen in centrum voor Oranje-wedstrijd

Tijdens de Nacht van de Assenaren worden op het TT Festival grote schermen geplaatst zodat bezoekers de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kunnen volgen. De combinatie van muziek en voetbal zorgt voor een unieke ervaring en controversiële regels voor terrassen.

Liefhebbers van het TT Festival in Assen én van het WK voetbal hoeven de nacht van donderdag 26 juni op vrijdag niets te missen. In het centrum van de stad worden op drie of vier muziekpodia grote schermen geplaatst, zodat het publiek vanaf één uur 's nachts de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in Dallas kan volgen.

Deze samenwerking is tot stand gekomen door overleg tussen de gemeente Assen, organisatie TT Festival en de lokale horeca. Directeur Jan Gerbrand Krol van het TT Festival uitte zijn tevredenheid over de regeling, omdat feestgangers Oranjes derde groepswedstrijd niet hoeven te missen en het muziekprogramma niet aangepast hoeft te worden.

Het tijdstip van de wedstrijd sluit naadloos aan op de gebruikelijke Programmavolgorde; de eerste avond van het TT Festival eindigt traditioneel om één uur, waarna onmiddellijk geschakeld kan worden naar de voetbalverslaggeving. Hoewel het festival vorig jaar al op woensdag begon vanwege het jubileum, start het nu weer op donderdag. Krol benadrukt dat een ander speeldag (vrijdag of zaterdag) problemen met de programmering zou hebben veroorzaakt.

De exacte locaties van de schermen zijn nog niet vastgesteld, omdat hierover nog overleg moet plaatsvinden met de horeca die de pleinen runt en omdat schermen nog gezocht moeten worden. Krol verwacht ongeveer 20.000 bezoekers op de eerste avond, de zogenaamde Nacht van de Assenaren, en schat dat de helft blijft om het voetbal te kijken. Vanwege de late uren zal er extra politie- en beveiligingsaanwezigheid zijn tot het einde van de wedstrijd, en de toiletten blijven geopend.

Een waarschuwing is dat er geen extra nachtbussen rijden, zoals wel het geval is op vrijdag- en zaterdagavonden; bezoekers die 's nachts om drie uur naar huis willen, zullen dus moeten fietsen of lopen. Krol denkt echter dat dit geen grote problemen zal opleveren, omdat het vooral een feest is voor de Assenaren zelf.

Ter gelijkschakeling met het WK heeft de gemeente een verbod ingesteld op terras-tv-schermen in de week van het TT Festival, van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni. Buiten deze periode zijn tv-schermen op terrassen wel toegestaan tijdens het WK, mits de terrasruimte niet wordt uitgebreid en er geen tappunten, tenten, overkappingen of tribunes worden geplaatst. Het verbod is ingevoerd om overlast te voorkomen en een gelijk speelveld voor horeca te creëren.

Het festival en het WK vormen deze jaar een unieke combinatie waardoor Assen zowel muziekliefhebbers als voetbalfans kan bedienen, wat de economische en sociale impact van het evenement doet toenemen





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