Tsjernobyl: Een fotograaf en de stille getuigen van een vergeten ramp

Fotograaf Moreno Molenaar deelt zijn indrukwekkende ervaringen in de ‘exclusion zone’ rond Tsjernobyl, waar hij de sporen van een vergeten ramp vastlegde en de verhalen van de mensen die er nog steeds wonen ontdekte.

Fotograaf Moreno Molenaar (31) uit Roosendaal bezocht acht jaar geleden de ‘ exclusion zone ’ rond de rampplek van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl . Wat begon als een spannend avontuur, veranderde in een diepgaande ervaring die hij niet snel zal vergeten.

Zijn moeder was bezorgd toen hij zijn plannen deelde, herinnerend aan de uitgebreide berichtgeving over de ramp op televisie. Moreno had zich voorafgaand aan zijn reis verdiept in de geschiedenis van Tsjernobyl, die voor hem voorheen vooral bekend was via videogames. Als beginnend fotograaf was hij gefascineerd door het vastleggen van verlaten plekken, en Tsjernobyl leek de ultieme bestemming. Samen met een vriend reisde hij af naar het gebied, dat nu deel uitmaakt van Oekraïne.

Bij aankomst viel hem op dat er nog steeds veel politie en militairen aanwezig waren, en dat er bussen met toeristen kwamen voor een kort bezoek, wat hij omschreef als een soort ‘nucleair Disneyland’. Hij merkte op dat deze dagjesmensen op afstand werden gehouden en weinig contact hadden met de lokale bevolking. Omdat Moreno en zijn vriend oprecht interesse toonden, werden ze hartelijk ontvangen door de mensen die nog steeds in de omgeving van de centrale woonden.

Het leven in dit gebied is geïsoleerd, met beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit, maar de bewoners zijn dankbaar en warm. Moreno maakte talloze foto’s, elk met een uniek verhaal. Hij fotografeerde een verlaten kapsalon met stoffige shampooflessen en haarplukken op de vloer, een gymzaal met turntoestellen alsof de leerlingen elk moment terug konden keren. Het was moeilijk voor hem te bevatten dat hier ooit mensen leefden en plezier hadden.

De foto’s roepen een gevoel van onwerkelijkheid op. In een verlaten schoollokaal lagen de lesmaterialen nog op de tafels. De kernramp in Tsjernobyl vond plaats in de nacht van 26 april 1986, toen reactor 4 explodeerde tijdens een veiligheidstest. Twee werknemers kwamen direct om het leven, en in de weken daarna stierven 28 hulpverleners aan stralingsziekte.

Geschat wordt dat duizenden mensen extra kanker hebben ontwikkeld als gevolg van de ramp. In 2018 maakte het gebied nog steeds een desolate indruk. Een verboden zone van 30 kilometer werd ingesteld, waaruit meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd. De stad Pripjat, ooit een bruisende woonplaats, werd binnen één dag verlaten en staat er nu spookachtig bij.

Dagelijks rijden tankwagens rond om te voorkomen dat radioactief stof opwaait. Op sommige plekken was de straling lager dan verwacht, maar er waren ook gevaarlijke zones, zoals het Rode Bos, waar ze niet uit de bus mochten. Moreno vertelde over de wilde honden die rondliepen, nazaten van huisdieren waarvan de baasjes dachten snel terug te keren. De honden waren niet agressief en een van hen, Tarzan, volgde hem overal.

Hij raakte gehecht aan Tarzan en vond het afscheid moeilijk. Door de afwezigheid van mensen kwamen de verhalen van de plek juist tot leven. Zoals op de kinderafdeling van het ziekenhuis, waar knuffels nog op de bedjes lagen, of in een schoollokaal met opengeslagen lesboeken. De ruimte was vies en muf, maar het besef dat het allemaal echt was en dat gebouwen zonder mensen leeg zijn, kwam krachtig binnen.

Moreno zou veertig jaar na de ramp graag terugkeren naar Tsjernobyl, maar de oorlog met Rusland maakt dit momenteel onmogelijk. Hij heeft zich als fotograaf ontwikkeld en zou zich nu meer richten op de mensen dan op de gebouwen. Hij is tevreden met wat hij heeft vastgelegd, een belangrijk stukje geschiedenis dat nooit van hem afgenomen kan worden. Zelfs als alles ooit wordt gesloopt, zullen de foto’s blijven bestaan.

De kernramp van Tsjernobyl vond plaats op 26 april 1986 in de toenmalige Sovjet-Unie (nu Oekraïne) tijdens een veiligheidstest in een reactor, wat leidde tot een explosie en de verspreiding van radioactieve stoffen over grote delen van Europa





