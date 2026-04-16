Tsjechië ontbiedt Russische ambassadeur na drone-dreigementen

Tsjechië roept de Russische ambassadeur op het matje na dreigementen van Rusland aan Europese bedrijven die drones leveren aan Oekraïne. Dit gebeurt te midden van oplopende spanningen en toenemende aanvallen aan beide zijden van het conflict.

Tsjechië heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen naar aanleiding van Russische dreigementen gericht aan meerdere Europese bedrijven. Twee van deze bedrijven bevinden zich in Tsjechië .

De Russische autoriteiten hebben een lijst openbaar gemaakt met daarop bedrijven die volgens hen betrokken zijn bij de levering van drones aan Oekraïne.

De Tsjechische regering heeft deze actie van Rusland echter niet geaccepteerd en heeft aangegeven de ambassadeur volgende week te willen spreken, aldus berichten van lokale media.

Voormalig president Dmitry Medvedev, die momenteel fungeert als vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en een nauwe vertrouweling is van president Poetin, uitte zich gisteren op het socialemediaplatform X. Hij verklaarde dat bedrijven die wapens produceren voor Oekraïne potentiële doelwitten zijn voor het Russische leger.

Medvedev voegde hieraan toe: 'Of de aanvallen werkelijkheid worden, hangt af van wat er daarna komt. Slaap lekker, Europese partners!'

Op de door de Russen gepubliceerde lijst staat ook het Nederlandse defensiebedrijf Destinus, gevestigd in Hengelo. Dit bedrijf produceert drones voor Oekraïne en werkt daarnaast samen met de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall aan de ontwikkeling van raketsystemen voor het door Rusland aangevallen land. Het betreft de productie van kruisraketten en ballistische raketten.

De NOS kreeg in het najaar van vorig jaar de exclusieve gelegenheid om een kijkje te nemen bij dit jonge en innovatieve defensiebedrijf. Naast Destinus noemt de Russische lijst ook bedrijven die hun zetel hebben in steden als Londen, München, Praag en Riga.

Het Russische Ministerie van Defensie liet na de publicatie van de lijst weten dat verdere Europese steun aan de dronecapaciteiten van Oekraïne zou kunnen leiden tot onvoorspelbare gevolgen. Dit signaal van escalatie komt op een moment dat de Nederlandse minister van Defensie, Kajsa Ollongren, gisteren aankondigde dat Nederland nog eens 248 miljoen euro extra uittrekt voor de levering van drones aan Oekraïne.

Ondertussen heeft de Oekraïense legerleider, Oleksandr Syrskyi, gisteren op Telegram gemeld dat Oekraïne de afgelopen maand de langeafstandsdrone-aanvallen op militaire en industriële doelen binnen Rusland heeft geïntensiveerd. Volgens het Oekraïense leger zijn er in maart maar liefst 76 industriële doelen in Rusland aangevallen, waaronder vijftien olieraffinaderijen.

Parallel aan deze ontwikkelingen meldt The Kyiv Independent dat de druk op de Oekraïense troepen aan het front van de oorlog toeneemt. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben Russische luchtaanvallen geleid tot het verlies van zeker zestien levens in Oekraïne. Vier personen kwamen om het leven in de hoofdstad Kyiv, terwijl in de havenstad Odesa negen mensen werden gedood door Russische drones en raketten.

Volgens het hoofd van het militaire bestuur van Odesa hebben deze aanvallen geleid tot zware schade aan de lokale infrastructuur. Aan de Russische zijde meldde Rusland dat bij aanvallen op de Russische stad Tuapse twee kinderen om het leven kwamen, wat de tragische impact van het conflict aan beide kanten onderstreept





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tsjechië Rusland Drones Oekraïne Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

