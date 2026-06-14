Trump viert 80ste verjaardag met UFC-vechtfestijn op Witte Huis: Perfect bij zijn keizerlijke status

Donald Trump viert zijn tachtigste verjaardag met een groots UFC-vechtsportgala op het terrein van het Witte Huis. Amerika-deskundige Willem Post verklaart dat het evenement past bij de manier waarop Trump zichzelf ziet en presenteert. Het feest, met een enorme arena op hetWitte Huis-terrein, wekt vragen bij critici vanwege de commerciële en machtsvertonende uitstraling die afwijkt van het traditionele eenvoudige imago van de presidentsresidence. Post benadrukt dat Trumps liefde voor UFC en de sportcultuur van dominantie een verlengde zijn van zijn politieke stijl en invloed, die verder reikt dan alleen de Republikeinse harde kern. Zelfs op tachtigjarige leeftijd wordt zijn erfenis als meester-populist gezien als blijvend, hoewel het trumpisme形态 kan veranderen zonder zijn unieke kwaliteiten. Tevens wordt er gespeculeerd over een mogelijke Iran-deal als verjaardagscadeau tijdens de 250-jaar-vieringen van de VS.

Donald Trump viert dit weekend zijn tachtigste verjaardag met een groots UFC -vechtsportgala op het terrein van het Witte Huis . Volgens Amerika-deskundige Willem Post past het evenement perfect bij de manier waarop Trump zichzelf ziet én presenteert.

Op het grasveld van het Witte Huis verrijst een enorme arena waar duizenden bezoekers getuige kunnen zijn van gevechten van UFC-vechters. Het is een opvallende keuze voor een presidentiële residentie die traditioneel juist eenvoud moest uitstralen. Volgens Post zou het Witte Huis oorspronkelijk nooit moeten lijken op een Europees paleis. De eerste presidenten zeiden ook: dit moet eigenlijk gewoon een soort van landhuis zijn.

Wij zijn Amerika. Maar volgens hem heeft Trump die ontwikkeling verder doorgetrokken dan zijn voorgangers. Dat Trump kiest voor een UFC-evenement is geen verrassing. De president is al jarenlang een groot liefhebber van de vechtsportorganisatie en verschijnt regelmatig bij wedstrijden.

Trump is al vanaf het begin een enorme fan van UFC, zegt Post. Hoewel de sport tegenwoordig streng gereguleerd is, blijft het imago van harde confrontaties en machtsvertoon eraan kleven. Volgens Post past dat goed bij de politieke stijl van Trump. Critici wijzen erop dat het evenement plaatsvindt op federaal terrein en vragen zich af of een dergelijk commercieel spektakel wel thuishoort op het terrein van het Witte Huis.

Daarbij speelt mee dat Trump financiële belangen heeft gehad in het bedrijf achter de UFC. Volgens Post gaat het evenement over meer dan alleen een verjaardag. Het laat ook zien hoe sterk de invloed van Trump inmiddels reikt binnen de Amerikaanse cultuur. Zo wijst hij op onderzoek waaruit blijkt dat de politieke stijl van Trump ook zichtbaar wordt in het dagelijks leven van zijn achterban.

Van grote pick-uptrucks en SUV's tot de populariteit van vechtsporten: volgens Post zijn het uitingen van een cultuur waarin dominantie en zichtbaarheid centraal staan. Tegelijkertijd ziet hij dat deze cultuur zich niet langer beperkt tot de harde kern van de Republikeinse Partij. Ook onder jongeren groeit de populariteit van sporten als UFC. Hoewel Trump inmiddels tachtig wordt, verwacht Post niet dat zijn invloed snel zal verdwijnen.

Zelfs als Trump zelf het politieke toneel verlaat, blijft zijn stempel volgens hem zichtbaar. Trump is de aller-allerbeste populist in de moderne geschiedenis, zegt hij. Door zijn talent voor media, sociale netwerken en politieke communicatie heeft hij volgens Post een beweging op gang gebracht die niet zomaar verdwijnt. Toch denkt hij niet dat het trumpisme voor altijd dezelfde vorm zal houden.

Geen enkele mogelijke opvolger beschikt volgens hem over precies dezelfde kwaliteiten als Trump. Daardoor kan het Republikeinse kamp op termijn weer een andere koers gaan varen. Naast het vechtsportgala kijkt Trump dit weekend waarschijnlijk ook naar de internationale politiek. Volgens Post wordt er achter de schermen nog altijd gewerkt aan een mogelijk akkoord met Iran.

Mocht dat akkoord rond zijn tijdens Trumps verjaardagsweekend, dan zou dat volgens hem voor de president voelen als het perfecte cadeau. Helemaal omdat de viering samenvalt met de festiviteiten rond 250 jaar Verenigde Staten





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