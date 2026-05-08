Trump reageert verbaasd op torenhoge WK-ticketprijzen: 'Ik zou dat bedrag ook niet betalen'

President Donald Trump heeft zich in de discussie over de torenhoge ticketprijzen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemengd. Hij verklaarde in een interview met The New York Post dat hij zelf geen 1.000 dollar zou betalen voor een kaartje. De prijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen, met een gemiddelde van 13.000 dollar voor de finale. Trump wekte de schijn dat de Amerikaanse regering de prijzen nog onder de loep gaat nemen.

De torenhoge prijzen om een wedstrijd van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te bezoeken, hebben al tot grote verontwaardiging geleid bij voetbalfans.

Nu heeft ook president Donald Trump zich in de discussie gemengd. In een interview met The New York Post verklaarde de Amerikaanse president dat hij zelf geen 1.000 dollar (omgerekend ongeveer 850 euro) zou neertellen om bijvoorbeeld het eerste duel van de Amerikaanse ploeg tegen Paraguay te bezoeken. Die wedstrijd wordt op 12 juni in Los Angeles gespeeld. Trump reageerde in het interview verbaasd toen hij van de ticketprijs hoorde.

'Ik was niet op de hoogte van het bedrag', was de eerste reactie van Trump. FIFA-baas Gianni Infantino had kort daarvoor juist de buitensporige ticketprijzen tijdens het toernooi verdedigd.

'Ik zou zeker graag bij die wedstrijd willen zijn, maar om eerlijk te zijn zou ik het bedrag ook niet betalen', gaf Trump aan. Onderzoek naar de ticketprijzen bracht vorig jaar al aan het licht dat de goedkoopste tickets net iets meer dan 1.000 dollar zou kosten. De gemiddelde kosten van een kaartje voor de eindstrijd kwamen volgens de berekening van de Britse The Guardian uit op 13.000 dollar, ruim 11.000 euro.

Die bedragen zijn de afgelopen maanden al flink opgelopen. Een finalekaartje in 2022 bij het WK in Qatar kostte 1.600 dollar, ruim 1.300 euro. Bij dit WK is het voor het eerst dat kaartjes worden verkocht via een systeem waarbij de prijs wordt aangepast op basis van vraag, aanbod, tijdstip en concurrentie. In Amerika is het toegestaan kaartjes door te verkopen voor prijzen die ver boven de oorspronkelijke vraagprijs liggen.

Trump wekte in het interview de schijn dat de Amerikaanse regering de ticketprijzen nog onder een microscoop gaat leggen.

'Ik zou teleurgesteld zijn als mensen uit Queens en Brooklyn en alle mensen die van Donald Trump houden niet naar wedstrijden kunnen gaan. Het zou mooi zijn als mensen die op mij hebben gestemd bij de duels kunnen zijn. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het evenement een groot succes is.

' De president doelde daarmee op het grote aantal kaarten dat inmiddels al is verkocht. Volgens de organiserende voetbalbond FIFA zouden er al vijf miljoen tickets zijn verkocht.

'Dit WK is een groot succes. Er worden records gebroken', meende Trump. De hoge prijzen zijn niet alleen een probleem voor Amerikaanse fans. Ook supporters uit andere landen klagen over de onbetaalbare bedragen.

Veel voetbalfans zijn bang dat ze hun favoriete ploeg niet kunnen zien spelen vanwege de extreem hoge kosten. Dit is vooral een probleem voor mensen met een lagere inkomenspositie, die traditioneel een groot deel van de voetbalfans uitmaken. De discussie over de ticketprijzen is niet nieuw. Al jarenlang zijn er kritische geluiden over de steeds hogere kosten van voetbalwedstrijden, zowel op nationaal als internationaal niveau.

De FIFA heeft in het verleden al verschillende maatregelen genomen om de prijzen te beheersen, maar tot nu toe zonder groot succes. De huidige situatie bij het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico toont aan dat er nog steeds veel werk aan de winkel is. De voetbalfans hopen dat er snel een oplossing komt, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de wedstrijden te bezoeken, ongeacht hun financiële situatie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Donald Trump Ticketprijzen FIFA Voetbalfans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Milieustrijder naar Industriegigant: De Controversiële Stap van Donald Pols naar Tata SteelVoormalig Milieudefensie-directeur Donald Pols stapt over naar Tata Steel, wat leidt tot een fel debat over de effectiviteit van verandering van binnenuit versus de risico's van greenwashing.

Read more »

Donald Pols stapt over van Milieudefensie naar Tata Steel: Impact of Greenwashing?Voormalig directeur van Milieudefensie Donald Pols verrast de sector door een nieuwe baan als directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel IJmuiden.

Read more »

Trump ineens lijnrecht tegenover Infantino: 'Ik zou dat bedrag ook niet betalen'Donald Trump heeft zich in een interview met de New York Post uitgelaten over de hoge ticketprijzen tijdens het WK. De president van Amerika wil graag bij de openingswedstrijd van Amerika tegen Paraguay aanwezig zijn, maar heeft het er niet voor over om een bedrag van ruim 950 euro te betalen.

Read more »

Voormalig adviseur van Donald Trump tegen Europa: 'Niet elke keer in paniek raken als hij iets zegt'EenVandaag is het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS op NPO 1 en NPO Radio 1.

Read more »