Trump presenteert omstreden nieuwe Air Force One uit Qatar

President Trump heeft een omgebouwde Boeing 747 uit Qatar gepresenteerd als tijdelijke Air Force One. Het vliegtuig heeft een patriottische kleurstelling en wordt bekritiseerd als onethisch geschenk.

President Donald Trump heeft op de Andrews Air Force Base in Maryland het nieuwste regeringsvliegtuig gepresenteerd. Het betreft een omgebouwde Boeing 747-8 die afkomstig is uit Qatar .

Het toestel, dat tijdelijk dienst zal doen als Air Force One, heeft op verzoek van Trump een opvallende nieuwe kleurstelling gekregen. In plaats van het traditionele lichtblauw is het vliegtuig nu beschilderd in de kleuren van de Amerikaanse vlag: rood, wit en blauw, aangevuld met goudkleurige accenten. Trump persoonlijk hield toezicht op het ontwerp en koos voor een meer patriottische uitstraling.

De president sprak vol lof over het vliegtuig en noemde het een vliegend Witte Huis met een ongekend niveau van luxe. Hij kondigde aan dat hij het toestel zal gebruiken voor de aanstaande NAVO-top in Ankara, Turkije, volgende maand. De aanschaf van dit vliegtuig is echter niet zonder controverse. Het is een van de duurste geschenken die ooit door een Amerikaanse regering zijn aanvaard.

Een nieuwe Boeing 747-8 heeft een cataloguswaarde van ongeveer 400 miljoen dollar. De gift komt uit Qatar, een land dat nauwe banden onderhoudt met de VS maar ook onder vuur ligt vanwege mensenrechtenschendingen en financiering van extremistische groeperingen. Critici, zowel van de Democratische Partij als van Trumps eigen Republikeinse Partij, hebben het aannemen van het vliegtuig onethisch en mogelijk ongrondwettelijk genoemd. Zij vrezen dat Qatar hiermee invloed probeert te kopen op het Amerikaanse beleid.

De Amerikaanse grondwet verbiedt overheidsfunctionarissen namelijk om geschenken van buitenlandse regeringen aan te nemen zonder toestemming van het Congres. Hoewel de regering Trump stelt dat het vliegtuig een lening is en geen gift, blijft de kwestie juridisch en politiek omstreden. Het toestel dient als overgangsoplossing totdat de nieuwe, bij Boeing bestelde Air Force One-toestellen worden geleverd. Die levering staat gepland voor 2028 en heeft een contractwaarde van 3,9 miljard dollar.

De huidige vloot van twee VC-25A-vliegtuigen, die al sinds 1990 in gebruik zijn, wordt steeds kostbaarder in onderhoud. De nieuwe Boeing 747-8 biedt moderne communicatiesystemen en verbeterde beveiliging. Trump benadrukte dat het vliegtuig volledig is aangepast aan zijn wensen, met onder andere een privésuite, een vergaderruimte en geavanceerde medische voorzieningen. Ondanks de kritiek is Trump vastbesloten het toestel in te zetten voor zijn internationale reizen.

Hij noemde de gift een blijk van vriendschap van Qatar en wees erop dat andere landen ook regelmatig geschenken aan de VS geven. De discussie over de ethiek van dergelijke geschenken zal naar verwachting aanhouden, vooral nu Trump het vliegtuig gebruikt voor politieke bijeenkomsten en campagnereizen in aanloop naar de verkiezingen van 2024





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Trump Air Force One Qatar Geschenk Controversie

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