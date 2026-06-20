Trump presenteert nieuwe Air Force One: Duurmmiljoen cadeau uit Qatar levert kritiek op

President Donald Trump heeft een voormalig Qatarese Boeing 747-8 gepresenteerd als nieuwe Air Force One. Het geschenk ter waarde van 400 miljoen dollar wordt door critici gezien als onethisch en mogelijk ongrondwettelijk, vanwege zorgen over beïnvloeding door Qatar. Het toestel zal dienen tot 2028 wanneer de geordende nieuwe vliegtuigen van Boeing zijn geleverd.

President Donald Trump heeft gisteravond op Andrews Air Force Base het nieuwe vliegtuig dat als Air Force One zal dienen officieel gepresenteerd. Het gaat om een voormalig uit Qatar afkomstige Boeing 747-8 die uitgebreid is omgebouwd tot het officiële vliegtuig van de Amerikaanse president.

Deze toestelling is een van de duurste cadeaus ooit aangenomen door een Amerikaanse regering, met een geschatte nieuwwaarde van ongeveer 400 miljoen dollar. De aanname van het vliegtuig heeft brede kritik opgeroepen, zowel van Democraten als uit Republikeinse gelederen. Tegenstanders noemen het aannemen van zo'n kostbare gift onethisch en mogelijk in strijd met de grondwetswetten van het land. Bovendien maken zich zorgen over mogelijke beïnvloeding vanuit de staat Qatar, die het toestel oorspronkelijk bezat.

Het vliegtuig zal fungeren als een overgangsoplossing totdat de geplande nieuwe Air Force One-toestellen van Boeing zijn geleverd, wat naar verwachting zal gebeuren in 2028. Trump prees het omgebouwde toestel in enthousiaste termen tijdens de presentatie.

"Dit vliegtuig is omgevormd tot een vliegend Witte Huis op een niveau van luxe dat nog nooit eerder is gezien," verklaarde hij in een hangar op de luchtmachtbasis. Hij kondigde aan dat het nieuwe toestel onder meer zal worden ingezet voor de komende NAVO-top in Ankara, Turkije, volgende maand. De presentatie was een opvallend moment in Trumps pogingen om zijn imago te versterken en te tonen dat hij beschikt over middelen die voorheen ondenkbaar waren voor een president.

De kritiek concentreert zich niet alleen op de enorme kosten, maar ook op de symboliek van het accepteren van een geschenk van een buitenlandse mogendheid. Qatar heeft de Boeing 747-8, die werd gebouwd als privéjets voor de voormalige emir van Qatar, beschikbaar gesteld aan de Verenigde Staten. De ombouw is uitgevoerd volgens strenge veiligheids- en communicatie-eisen die nodig zijn voor een presidentsvliegtuig. Het toestel beschikt over geavanceerde verdedigingssystemen, uitgebreide communicatie-apparatuur en luxe voorzieningen voor de president en zijn begeleiding.

Ondanks de officiële presentatie blijven veel vraagtekens bestaan over de juridische en morele aspecten van deze transactie. Democratische en Republikeinse critici stellen dat de regering zo'n omvangrijke gift niet without the necessary oversight and transparency zou moeten aanvaarden. Ze vrezen dat Qatar door dit geschenk invloed probeert te verwerven op het Amerikaanse beleid, vooral gezien de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Trump heeft zich niet laten weerleggen door de kritiek en blijft benadrukken dat het vliegtuig een groot voordeel is voor de nationale veiligheid en het prestige van de Verenigde Staten. Hij heeft ook gesuggereerd dat het een goedkoop alternatief is in vergelijking met de ontwikkeling van compleet nieuwe toestellen, hoewel de exacte kosten voor de ombouw niet van het begin af aan duidelijk waren.

De huidige Air Force One-vlucht, die bestaat uit twee Boeing 747-200b's die dateren uit de jaren tachtig, worden steeds duurder in onderhoud en voldoen niet meer aan de moderne veiligheidseisen. De nieuwe Boeing 747-8 zal een belangrijke verbetering zijn op het gebied van bereik,Brandstofefficiëntie en veiligheidstechnologieën. Toch is het vooruitzicht dat het vliegtuig al in 2028 zal worden vervangen, een ander punt van kritiek.

Sommige waarnemers menen dat het niet logisch is om een dure, tijdelijke oplossing te accepteren als er al een langetermijnplan is. De komst van dit overgangsvliegtuig roept ook vragen op over de toekomstige strategie van de Voorzittende Luchtvaartgroep, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en devluchtoperaties van Air Force One.

De presentatie op Andrews Air Force Base was een geslaagd propagandamoment voor Trump, met live-uitzendingen op televisie en talrijke foto's van het glimmende witte toestel met de Amerikaanse vlag en de presidentiële zegel. Het bood de president een kans om te schitteren tegen het decor van een high-tech machine die bedoeld is om de kracht en rijkdom van de Verenigde Staten te symboliseren.

Ondanks de veelheid aan kritische geluiden lijkt Trump vastbesloten het vliegtuig te gebruiken als een trofee van zijn ambtstermijn en als een bewijs van zijn vermogen om "de beste deals" te sluiten, zelfs als die deals controversieel zijn. De lange termijn implicaties voor het presidentschap en de relatie met Qatar blijven onduidelijk, maar voorlopig is het vliegtuig een feit en zal het al snel de hemel in vliegen onder de bekendmaking "Air Force One" wanneer de president aan boord is





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Air Force One Donald Trump Qatar Boeing 747-8 Kritiek

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