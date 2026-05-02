Trump bestudeert Iraans voorstel voor einde oorlog, maar ziet het niet zitten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven het nieuwe Iraanse voorstel voor een einde aan de oorlog te zullen bestuderen, maar hij twijfelt of het acceptabel is. Iran heeft intussen laten weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. De spanningen tussen beide landen blijven hoog.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat hij het nieuwe Iraanse voorstel om de oorlog te beëindigen zal bestuderen, maar hij kan zich niet voorstellen dat het acceptabel is.

Dit maakte hij bekend via zijn sociale platform Truth Social. Trump voegde eraan toe dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor wat het de mensheid en de wereld heeft aangedaan in de afgelopen 47 jaar. Tegen journalisten verklaarde de president dat hij de exacte tekst van het voorstel nog moet ontvangen en dat hij er later op terug zal komen. Hij benadrukte echter dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten de luchtaanvallen op Iran zullen hervatten.

Sinds drie weken geldt er een staakt-het-vuren tussen beide landen. Iran heeft eerder op zaterdag bekendgemaakt dat het land klaar is voor zowel diplomatie als oorlog. De Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, verklaarde dat de Verenigde Staten moeten kiezen tussen de diplomatieke weg of het voortzetten van het conflict. Hij voegde eraan toe dat Iran, met het oog op het waarborgen van zijn nationale belangen en veiligheid, klaar is voor beide opties.

Volgens Gharibabadi ligt de bal nu in het kamp van de Verenigde Staten. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend, maar het zou gaan om een 14-puntenplan. Trump verwierp afgelopen week een ander Iraans voorstel. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn al jaren hoog, met name sinds de Amerikaanse terugtrekking uit de kernovereenkomst in 2018.

De recente ontwikkelingen wijzen erop dat de situatie nog steeds gevoelig is en dat beide partijen nog steeds op hun hoede zijn. Analisten waarschuwen dat een hervatting van de luchtaanvallen zou kunnen leiden tot een verdere escalatie van het conflict, wat mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor de regionale stabiliteit. De internationale gemeenschap volgt de situatie nauwgezet en hoopt op een diplomatieke oplossing om verdere geweldsuitbarstingen te voorkomen.

De Verenigde Naties hebben al meerdere keren opgeroepen tot kalmte en dialoog tussen de betrokken partijen. Het is nog onduidelijk hoe de Verenigde Staten zullen reageren op het nieuwe Iraanse voorstel, maar de wereld houdt de adem in en wacht af wat de volgende stap zal zijn in deze complexe en gevoelige kwestie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Oorlog Diplomatie VS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Duitse bondskanselier leert nu Trumps grilligheid in hoog tempo kennenNu bondskanselier Merz openlijk steeds hardere kritiek levert op de Amerikaanse rol bij de oorlog in het Midden-Oosten, krijgt hij persoonlijke kritiek van de Amerikaanse president.

Read more »

Jimmy Kimmel beschuldigt Donald Trump van afleidingsmanoeuvre rond Epstein-filesJimmy Kimmel (58) is donderdagavond in zijn programma nog een keer teruggekomen op de oproep die Donald Trump (79) heeft gedaan om hem te ontslaan. De presentator liet een screenshot zien van de oproep die Donald weer deed op zijn platform Truth Social.

Read more »

Beelden onthullen details poging tot inbraak gala met TrumpHet Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft beveiligingsbeelden vrijgegeven van een man die met een geweer probeerde door te dringen tot een gala-avond met president Trump. De beelden tonen de confrontatie met een beveiliger en werpen licht op de gebeurtenissen, maar laten ook vragen onbeantwoord.

Read more »

Trump kondigt hogere importheffing aan op auto's en vrachtwagens uit EU: 'Onacceptabel'De president probeert al langer met importtarieven buitenlandse producenten te dwingen om fabrieken in de VS te bouwen.

Read more »

VS Trekt 5000 Militairen Terug Uit DuitslandDe Verenigde Staten kondigen de terugtrekking aan van 5000 militairen uit Duitsland, na kritiek van de Duitse bondskanselier op het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten. Dit markeert een verschuiving in de Amerikaanse militaire strategie en een oproep tot meer Europese verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid.

Read more »

VS trekt 5000 militairen terug uit DuitslandHet Pentagon heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten 5000 militairen terugtrekt uit Duitsland. Experts zien dit als een reactie van president Trump op kritiek van de Duitse bondskanselier Merz over het Amerikaanse buitenlandbeleid, en vrezen gevolgen voor de geloofwaardigheid van Amerikaanse militaire beloften aan Europa.

Read more »