Tropische dag in onze provincie: kersenteelt in Bunnik en eindmusical van groep 8 buiten

De hoge temperaturen van boven de 30 graden in onze provincie hadden invloed op verschillende activiteiten, zoals de kersenteelt in Bunnik en de eindmusical van groep 8 in de Utrechtse wijk Oog in Al. De leerlingen van groep 8 van de Johan de Wittschool oefenden buiten voor hun eindmusical, omdat het lokaal op het zuiden lag en boven de 30 graden was. Voor de boeren was de tropische dag een goede week, omdat de hoge temperaturen de kersen in hun boomgaard in Bunnik groter en rijper maakten.

Dit is een nieuwsbericht over de tropische dag in onze provincie, waar temperaturen van boven de 30 graden werden waargenomen. De hoge temperaturen hadden invloed op verschillende activiteiten, zoals de kersenteelt in Bunnik en de eindmusical van groep 8 in de Utrechtse wijk Oog in Al.

De leerlingen van groep 8 van de Johan de Wittschool oefenden buiten voor hun eindmusical, omdat het lokaal op het zuiden lag en boven de 30 graden was. De leerkracht, Rodinde den Duyn, vond het een win-win situatie om buiten te oefenen, omdat het er koeler was en er meer ruimte was. Voor de eindmusical van groep 8 was het verdelen van de rollen een precaire taak, waarbij audities werden gehouden en iedereen een eerlijke kans kreeg.

Voor de boeren was de tropische dag een goede week, omdat de hoge temperaturen de kersen in hun boomgaard in Bunnik groter en rijper maakten. Eveline Westeneng, een fruitteler, verwachtte dat de plukkers al vroeg in de ochtend zouden gaan beginnen, omdat de kers houdt van warmte, maar de plukkers vinden dat iets minder lekker. De netten boven de kersenbomen zorgen dat het extra heet wordt voor de plukkers.

De komende dagen zal het weer zonnig blijven met temperaturen tussen de 23 en 27 graden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tropische Dag Hoge Temperaturen Kersenteelt Eindmusical Groep 8 Johan De Wittschool Oog In Al Bunnik Plukken Plukkers Netten Temperatuur Zonne Koeler Buiten Park Oog In Al Audities Verdelen Van De Rollen Eerlijke Kans Plukken Met De Hand Vrijdag Landwinkel Vrijblijvend

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warme eerste pinksterdag, tropische temperaturen mogelijkDe eerste pinksterdag was warm met temperaturen rond de 25 graden, maar dinsdag passeert de grens van 30 graden op veel plaatsen. Mogelijk is het de eerste officiële tropische dag van het jaar.

Read more »

Zomerse week met de eerste tropische dag van het jaarIn de laatste volle week van mei wordt het voor het eerst dit jaar tropisch, want het is op de meeste dagen droog en overwegend zonnig in onze provincie. Maar het is een eendagsvlieg, na de tropische hitte is het een dag beduidend frisser. In de tweede helft van de week wordt het opnieuw warmer, daarbij is voor het weekend een weersomslag in de maak.

Read more »

'PSV leek me de perfecte vervolgstap, met het oog op het WK een goed moment'Sven Mijnans vraagt zich af en toe af hoe het was gelopen als hij vorig jaar wél de transfer had gemaakt naar PSV. Dat vertelt de middenvelder van AZ in een interview met Voetbal International . De Alkmaarders wilden destijds niet meewerken aan een stap van de sterkhouder.

Read more »

Tropische dag op komst: 'Niet vaak gezien dat het al zo vroeg opwarmt'Het wordt vandaag waarschijnlijk de eerste tropische dag van het jaar en de warmste 26 mei ooit gemeten. De zon schijnt opnieuw volop en de temperatuur kan oplopen tot ruim 30 graden.

Read more »