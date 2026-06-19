Tropisch warm in Noord-Holland, Kaasmarkt Alkmaar verkort en Grachtenloop gaat door

De temperaturen in Noord-Holland lopen vandaag op tot boven de 30 graden. Het KNMI waarschuwt voor hittekracht 8 tot 9 en geeft een code geel waarschuwing. De Kaasmarkt in Alkmaar gaat vandaag door, maar met een verkort programma. Ook de Grachtenloop in Haarlem gaat door zoals gepland.

Het wordt vandaag tropisch warm. De temperaturen lopen vandaag op tot boven de 30 graden. Vanwege de hitte is gisteren het Nationaal Hitteplan van kracht en code geel afgegeven.

Lees hier hoe Noord-Holland met de hitte omgaat. Het KNMI waarschuwt voor hittekracht 8 tot 9. Kaasmarkt Alkmaar verkort vanwege hitte. De Kaasmarkt in Alkmaar gaat vandaag ondanks de hoge temperaturen gewoon door.

Wel is het programma aangepast: de markt duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Vanwege de hitte heeft de gemeente maatregelen genomen. Zo liggen er minder kazen op de markt en wordt er gratis water uitgedeeld aan bezoekers. Met deze maatregelen wil de gemeente de markt veilig en prettig laten verlopen.

Bezoekers krijgen het advies zich goed te beschermen tegen de zon, bijvoorbeeld met luchtige kleding, een hoed of pet en zonnebrandcrème. Door de aanhoudende hitte trekken veel Noord-Hollanders de komende dagen naar stranden, plassen en recreatiegebieden voor verkoeling. Op welke plekken kun je zwemmen, en waar kun je beter geen duik nemen? Hierbij een overzicht.

Door de hitte neemt ook het gevaar van oververhitting bij huisdieren toe. Daarom zijn ze bij DOA (Dierenopvang Amsterdam) sinds gisteren overgegaan op hun eigen hitteplan. En die maatregelen zijn ook voor baasjes bruikbaar. Vanwege de verwachte hitte treffen verschillende (sport)evenementen in Noord-Holland de komende dagen extra maatregelen.

Zo worden tijdens de avondvierdaagse in Heemskerk enkele wandelroutes aangepast: de afstand van 10 kilometer vervalt volledig en de route van 5 kilometer wordt ingekort tot 3 kilometer. Ook de Grachtenloop in Haarlem gaat vandaag door zoals gepland, inclusief de KidsRun van 1 kilometer. Na overleg met de veiligheidsdiensten is wel besloten de langste afstand aan te passen: de 10 kilometer wordt teruggebracht naar 5 kilometer.

Het KNMI waarschuwt vandaag met code geel niet alleen voor hitte, maar ook voor forse onweersbuien later op de middag. Of het onweer komt, is volgens het KNMI niet zeker. Maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken, aldus de weerdienst. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter.

Vanwege de verwachte hitte treffen verschillende (sport)evenementen in Noord-Holland de komende dagen extra maatregelen





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Hitte Noord-Holland Kaasmarkt Alkmaar Grachtenloop Haarlem KNMI

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