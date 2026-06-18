Tristan van der Lingen speelt Romeo in Nederlandse musical & JULIET

Producent Stage Entertainment kondigt aan dat Tristan van der Lingen de hoofdrol van Romeo vertolkt in de Nederlandse versie van & JULIET. De musical, met pophits van iconsche artiesten, gaat op 23 september in première in Utrecht.

Tristan van der Lingen vertolkt de rol van Romeo in de Nederlandse productie van de musical & JULIET , zo meldt producent Stage Entertainment . Van der Lingen, die bekendheid verwierf via het televisieprogramma Op zoek naar Danny en Sandy en daarna de hoofdrol speelde in Grease, vervolgens als Prins Hans in Frozen, is nu gekozen voor deze prestigieuze partij.

Ook Teddy Vermeer is gecast als Juliet, terwijl Levi van Kempen en Linda Verstraten eveneens deel uitmaken van de hoofdcast. De overige rollen zijn in handen van Gitty Pregers, Bram Tahamata, Robin van den Akker en Dave Rijnders. Verder heeft Stage Entertainment bekendgemaakt dat Carlo Boszhard en Herald Adolfs verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse vertaling van het script. Belangrijk: de liedjes blijven in hun originele Engelse taal, terwijl alle dialogen in het Nederlands worden uitgevoerd.

& JULIET biedt een frisse, alternatieve interpretatie van het klassieke verhaal van Romeo en Julia, waarbij Juliet ervoor kiest om een nieuw leven omarmen in plaats van te sterven. De voorstelling staat vol met herkenbare pophits van iconische artiesten zoals Britney Spears, Bon Jovi, Backstreet Boys en Katy Perry. De première van de Nederlandse versie van & JULIET is gepland voor 23 september in het Beatrix Theater te Utrecht





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